Karim Benzema in Arabia è “Ben-Hazima”, il “figlio della sconfitta” (So Foot)

Benzema si è unito all’Al Ittihad quest’estate, ma l’ex giocatore del Real Madrid non si è ancora adattato al trasferimento.

“So Foot” scrive:

Aspettava con fermezza il ricongiungimento con Cristiano Ronaldo, ma quando quest’ultimo ha segnato il primo rigore della partita per permettere all’Al-Nassr di rimettersi in carreggiata contro l’Al-Ittihad, Karim Benzema non ha abbozzato il minimo sorriso, colpevole di un’azione avventata nella propria area. Sarà il primo regalo della serata per l’Al-Nassr che non ha chiesto tanto (vittoria per 2-5) e l’ultima azione decisiva di Nueve.

“Ben-Hazima”

Esiliato in Arabia Saudita dall’estate, Karim Benzema non ha avuto altrettanto successo. Con nove gol e cinque assist, le statistiche del francese non sono infamanti, ma non bastano per far risalire l’Al-Ittihad. Il club di Jeddah, campione in carica, è attualmente sesto nella Saudi Pro League, a 22 punti di distacco dalla leader Al-Hilal. Questo martedì, contro l’Al-Nassr, l’attaccante è apparso spesso solo, costretto a condurre invano le offensive dal suo campo. Il suo compagno di squadra Hamdallah, però, ha chiuso l’incontro con una doppietta, mentre lui non ha potuto fare di meglio di un faccia a faccia fallito che avrebbe potuto permettere ai Gialloneri di tornare in vantaggio prima dell’ora. Sguardo perso, non si è mai mostrato completamente ai suoi compagni. I loro nomi sono meno appariscenti di quelli di Cristiano Ronaldo e “il Pallone d’Oro del popolo ” spesso te lo fa sentire, anche a costo di apparire dannatamente antipatico.

Soprattutto perché è stato il vincitore del premio di miglior individuale nel 2022, appena un anno fa, a sbagliare il rigore contro l’Al-Ahly durante il Mondiale per club, suggellando l’eliminazione della sua squadra. È anche quello che non piace ai sostenitori di Al-Ittihad. Soprannominato “Ben-Hazima ” (che significa “ il figlio della sconfitta ” ), l’ex numero 9 del Real Madrid è lungi dall’essere coperto da un’aura di santià. È anche preso di mira dai media locali per la sua mancanza di impegno, come Walid Al-Farraj, famoso presentatore saudita: «Non fa alcuno sforzo, come se dicesse al pubblico: “ Mi sto divertendo solo con te” [… ] Quando Ronaldo è arrivato a gennaio, ha mostrato segni di voler giocare, ma Benzema invece non ha fatto nulla»

Il paragone con l’ex compagno gli serve ancora di più dopo lo schiaffo ricevuto in casa martedì. Per chiudere al meglio il 2023 – anno in cui non è riuscito a brillare, il Pallone d’Oro – sabato si recherà ad Al-Taï, prima di un mese e mezzo di tregua. Durante questo, Karim Benzema avrà senza dubbio l’opportunità di tornare sul suolo europeo per ritrovare se stesso e, ancora una volta, emergere dall’ombra di Cristiano Ronaldo.

Benzema è stato molto criticato in Arabia:

L’ex centravanti del Real Madrid è finito nel mirino del presentatore Walid Al-Farraj che di lui ha detto:

«Il divario tra Benzema e i tifosi si sta allargando di giorno in giorno. Non ha giocato bene e non è mai riuscito a fare la differenza. E soprattutto non fa alcuno sforzo, come se dicesse al pubblico: ‘Mi sto solo divertendo con voi’».

Il presentatore durante la trasmissione Goal Arabia ha attaccato Benzema per il suo scarso impegno:

«Quando Ronaldo è arrivato a gennaio, ha mostrato segni di voler giocare, ma Benzema non fa nulla. È come se non piacesse alla squadra. È a disagio. Non so il motivo».

Walid Al-Farraj ha poi continuato facendo notare come il francese “non ha fatto nulla di straordinario“. Anzi, Benzema sembrava un “ospite d’onore” della partita.

L’ex attaccante del Real Madrid ha poi chiuso il suo profilo instagram dopo le critiche ricevute.

