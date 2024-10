Benzema chiude il profilo Instagram dopo le critiche ricevute

L’ex calciatore del Real aveva ricevuto offese e critiche sul suo account dopo l’ultima sconfitta del suo Al-Ittihad per 3-1

Il Pallone d’Oro 2022 Karim Benzema non sta passando un bel momento in Arabia Saudita. Dopo l’ultima sconfitta del suo Al-Ittihad per 3-1 contro l’Al Read (squadra al quindicesimo posto in Saudi Pro League), il francese è stato duramente criticato dai media arabi. Adesso anche il suo account Instagram è stato sospeso, non si sa con sicurezza se sia stato il calciatore.

L’ex calciatore del Real Madrid aveva ricevuto, soprattutto su Instagram tantissime critiche e offese.

Benzema criticato in Arabia

L’ex centravanti del Real Madrid è finito nel mirino del presentatore Walid Al-Farraj che di lui ha detto:

«Il divario tra Benzema e i tifosi si sta allargando di giorno in giorno. Non ha giocato bene e non è mai riuscito a fare la differenza. E soprattutto non fa alcuno sforzo, come se dicesse al pubblico: ‘Mi sto solo divertendo con voi’».

l presentatore durante la trasmissione Goal Arabia ha attaccato Benzema per il suo scarso impegno:

«Quando Ronaldo è arrivato a gennaio, ha mostrato segni di voler giocare, ma Benzema non fa nulla. È come se non piacesse alla squadra. È a disagio. Non so il motivo».

Il club di N’Golo Kanté e Karim Benzema ha subito la seconda battuta d’arresto consecutiva in campionato ed è a 22 punti di distanza dalla capolista Al-Hilal. Gallardo, allenatore dell’Al-Ittihad, era visibilmente deluso dalla prestazione del suo attaccante, a tal punto che a un quarto d’ora dalla fine della partita lo ha fatto uscire dal campo.

Walid Al-Farraj ha poi continuato facendo notare come il francese “non ha fatto nulla di straordinario“. Anzi, Benzema sembrava un “ospite d’onore” della partita.

