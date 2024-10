Benzema criticato in Arabia: «Non ha mai fatto la differenza, gioca come fosse l’ospite d’onore»

Le parole del famoso presentatore arabo Walid Al-Farraj: «Quando Ronaldo è arrivato a gennaio, ha mostrato di voler giocare, ma Benzema non fa nulla»

Il Pallone d’Oro 2022 Karim Benzema non sta passando un bel momento in Arabia Saudita. Dopo l’ultima sconfitta del suo Al-Ittihad per 3-1 contro l’Al Read (squadra al quindicesimo posto in Saudi Pro League), il francese è stato duramente criticato dai media arabi.

L’ex centravanti del Real Madrid è finito nel mirino del presentatore Walid Al-Farraj che di lui ha detto:

«Il divario tra Benzema e i tifosi si sta allargando di giorno in giorno. Non ha giocato bene e non è mai riuscito a fare la differenza. E soprattutto non fa alcuno sforzo, come se dicesse al pubblico: ‘Mi sto solo divertendo con voi’».

Il presentatore durante la trasmissione Goal Arabia ha attaccato Benzema per il suo scarso impegno:

«Quando Ronaldo è arrivato a gennaio, ha mostrato segni di voler giocare, ma Benzema non fa nulla. È come se non piacesse alla squadra. È a disagio. Non so il motivo».

Il club di N’Golo Kanté e Karim Benzema ha subito la seconda battuta d’arresto consecutiva in campionato ed è a 22 punti di distanza dalla capolista Al-Hilal. Gallardo, allenatore dell’Al-Ittihad, era visibilmente deluso dalla prestazione del suo attaccante, a tal punto che a un quarto d’ora dalla fine della partita lo ha fatto uscire dal campo.

Walid Al-Farraj ha poi continuato facendo notare come il francese “non ha fatto nulla di straordinario“. Anzi, Benzema sembrava un “ospite d’onore” della partita.

Le prestazione di Benzema danno ragione all’ex allenatore Espirito Santo

Espirito Santo litiga con Benzema e perde il posto.

Nuno Espírito Santo non è più l’allenatore dell’Al Ittihad. È stato esonerato dal club saudita con cui aveva vinto il campionato. E il giornale Al Riyadiah spiega e racconta che cosa ha portato al licenziamento del tecnico portoghese. Una dura discussione con Benzema, oltre a un momento negativo con risultati negativi anche in Champions.

Diario As riporta quel che ha scritto il giornale saudita che ha rivelato l’accesa conversazione che hanno avuto all’intervallo della partita di Champions che stavano perdendo 1-0:

«Sei un grande giocatore, ma sembra che tu sia pigro per fare pressione sull’avversario», ha detto.

«Non parlare solo con me, parla con tutto il gruppo», ha risposto Benzema.

«Sei il leader della squadra, l’esempio per i giocatori e l’atleta più importante. Devi prendere l’iniziativa ed essere un esempio per tutti i giocatori», ha concluso il tecnico portoghese.

