Juve-Napoli, nell’ultima vittoria bianconera c’erano ancora Ronaldo e Dybala (Tuttosport)

Era il 7 aprile 2021. Lo scorso anno due sconfitte per i bianconeri; 5-1 al Maradona e 1-0 a Torino, con gol di Raspadori al 93esimo.

Venerdì Juve e Napoli si incroceranno per la prima volta in questa Serie A. Tuttosport scrive:

“I bianconeri vogliono centrare una vittoria contro il Napoli che manca dal 7 aprile 2021, gol di CR7 e Dybala. Perché le due sconfitte dello scorso anno sono state entrambe particolari. Detto del punteggio della prima, ancora più rovente era stato il finale della seconda, decisa al 93′ da Raspadori. Dopo quanto accaduto contro l’Inter, gli azzurri sono finiti al quinto posto assieme alla Roma, a 11 punti dall’Inter e 9 dalla Juventus; proveranno a trasformare la rabbia in forza per fare l’impresa all’Allianz Stadium, o perlomeno evitare di staccarsi ulteriormente dal vertice. La speranza è che le due squadre infiammino la partita”.

LE PAROLE DI GIUNTOLI A SKY SPORT:

«Emozionato ed emozionante ma il presente e il mio futuro è la Juventus e sono molto felice di essere alla Juventus»

«Marotta è un maestro per tutti noi. Noi siamo consci delle nostre forze, puntiamo al quarto posto, anche se non impediamo ai nostri calciatori di sognare».

«Molta stima per Spalletti, molto affetto, abbiamo vissuto due anni gomito a gomito. È stata una cavalcata incredibile, e di questo lo ringrazio».

DA JUVE-NAPOLI SARANNO INDIVIDUATI CLIENTI ILLEGALI:

Il conto alla rovescia è quasi finito e la data “giusta” dovrebbe essere venerdì 8 dicembre. Il Decreto Legge Caivano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 novembre, prevede che la piattaforma necessaria a bloccare i siti illegali sia operativa a partire dal giorno in cui a Torino si giocherà il match tra i bianconeri e gli azzurri. Una bella notizia nella lotta alla pirateria. La piattaforma anti-pirati in questo periodo è oggetto di test da parte dell’AgCom dopo che ad agosto la Lega l’ha donata all’Autorità e dopo che a settembre si è insediato il tavolo tecnico per la definizione e la condivisione dei requisiti di funzionamento della piattaforma stessa. Il processo per cominciare a indebolire la rete criminale, dunque, è a un punto di svolta: quando sarà pienamente operativa la piattaforma permetterà di bloccare gli IP illegali entro 30 minuti dalla loro individuazione e consentirà alla Guardia di Finanza e alla Polizia postale di risalire alle persone che fruiscono illecitamente dei contenuti.

ilnapolista © riproduzione riservata