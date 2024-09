Juve-Napoli: arbitra Orsato, per lui sarà la nona volta

L’arbitro ha diretto 50 match del Napoli, questa sarà la nona volta che arbitrerà una partita tra Napoli e Juve. Sotto la sua direzione, la squadra partenopea non vince contro i bianconeri dal 2015.

L’arbitro di Juve-Napoli sarà Daniele Orsato. I suoi assistenti saranno Peretti e Perrotti con Marcenaro designato come quarto ufficiale.

Dal 2004 al 2023, Orsato ha diretto cinquanta match del Napoli: 18 vittorie per i partenopei, sedici pareggi e sedici sconfitte.

L’arbitro ha diretto i confronti tra Juventus e Napoli per otto volte in carriera:

Juventus-Napoli 3-0 (2011/12)

Napoli-Juventus 1-1 (2012/13)

Napoli-Juventus 2-0 (2013/14)

Napoli-Juventus 2-1 (2015/16)

Juventus-Napoli 1-0 (2015/16)

Napoli-Juventus 1-1 (2016/17)

Napoli-Juventus 0-1 (2017/18)

Juventus-Napoli 4-3 (2019/20)

L’ultima vittoria del Napoli con lui come arbitro risale al 2015.

Di recente, Orsato ha arbitrato Napoli-Milan. Una performance discreta, ma non perfetta, secondo Edmondo Pinna.

Il giudizio per l’arbitro del big match della Serie A è quello di un arbitraggio troppo plateale. Il giudizio punta sopratutto all’espulsione per doppia ammonizione di Natan sul finire dell’incontro pareggiato dagli azzurri con il risultato di 2-2.

Partita tenuta da Orsato, forse troppo plateale nelle sue decisioni (vedi rosso per Natan), un po’ in affanno nella ripresa (lo scatto non è mai stato il suo forte), ma esperienza e carisma a volte suppliscono e bastano. Il doppio giallo nel finale resta l’unico episodio da moviola discutibile. Recupero: 9’ (5’+4’)

FISCALE

In ritardo l’intervento di Natan su Romero che porta al secondo giallo (ok il primo): ammonizione fiscale e plateale, non c’è né irruenza, né negligenza, ma non inventato.

NO RIGORI

Su due tocchi sempre di Simeone, sia Theo Hernandez prima sia Tomori poi toccano con il petto e non con il braccio.

REGOLARI

Ok i gol di Giroud: lo tengono in gioco in tre (Di Lorenzo, Rrahmani e Natan) sul passaggio di Pulisic; non c’è fallo sul corpo a corpo con Rrahmani.

PULITA

Uscita fuori dall’area di Maignan mentre Politano si sta avventando sul pallone: rischia molto il portiere rossonero ma gli va bene, pallone sul fianco e non sul braccio, non c’è fallo sull’azzurro.

L’arbitro era stato intervistato anche dal Corsport:

Sulle decisioni discutibili al Var:

«Prima Rizzoli e poi Rocchi hanno pigiato molto su questo tasto e oggi ci sono giovani al video che non guardano al nome, alla carriera, intervengono e basta. Il protocollo noi possiamo e dobbiamo soltanto rispettarlo».

Poi c’è l’interpretazione del protocollo. Orsato:

«Vero che il regolamento favorisce la discrezionalità, ma a quello ci riferiamo. Se facciamo bene noi, diamo una mano anche ai più giovani. Far parte della Can non significa esclusivamente fischiare».

Arbitri permalosi?

«In campo meno che fuori. Orsato, Massa, Doveri, abbiamo le spalle larghe. Io ci sto male quando la critica mette in discussione la nostra buona fede».

ilnapolista © riproduzione riservata