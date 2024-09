Il Telegraph duro con lo United: “Contro il Bournemouth la prestazione più pietosa della stagione”

La squadra di ten Hag ha perso 3-0 in casa. Martedì affronteranno il Bayern in Champions, che ha subito una manita in campionato.

Il Manchester United ha clamorosamente perso contro il Bournemouth 3-0 all’Old Trafford; la squadra di ten Hag dovrà affrontare martedì il Bayern in Champions, che ha a sua volta subito una manita in campionato. Il Telegraph scrive:

“L’unica piccola briciola di conforto per Erik ten Hag in un altro giorno in cui i suoi giocatori non sono riusciti a presentarsi in campo e ha visto il Manchester United concedere tre gol per la nona volta in questa stagione, è stata che il Bayern Monaco è andato altrettanto male [Le due squadre si affronteranno martedì in Champions]. Ma se gioca così male, allora può dire addio alla Champions League. Il Bournemouth è stato superiore nel possesso palla, voleva vincere e ha attaccato con intelligenza, coesione, aggressività e intensità. La squadra di ten Hag ha prodotto prestazioni pietose negli ultimi mesi, ma questa è stata la peggiore; non si può sperare di essere competitivi concedendo tanti gol agli avversari. Sofyan Amrabat sembrava avesse i piedi nella marmellata, faticava a correre. Il primo gol del Bournemouth è nato da un passaggio sbagliato di Bruno Fernandes, con Scott McTominay poco reattivo; Cook ha superato in corsa Amrabat prima di passar palla a Solanke, che l’ha messa dentro. Ten Hag può solo sperare che il Bayern abbia un’altra brutta giornata martedì”.

QUELLA DI TEN HAG SEMBRA UNA SQUADRA SENZA CONTROLLO (Telegraph):

Il Manchester United ha segnato nove gol in tre trasferte di Champions League e non ha vinto nessun match. Ha dimostrato in Europa mancanza di controllo. Certo, non aiuta quando il tuo portiere ti delude costantemente, ma non riversiamo tutti i problemi della squadra in Europa in questa stagione su Andre Onana, anche se la tentazione è quella di coprirti gli occhi ogni volta che la palla si avvicina a lui. Ha subito 33 gol in tutte le competizioni in questa stagione, il più alto numero nelle prime venti partite di ogni stagione dal 1962-63. Le cose sarebbero andate meglio se Ten Hag non avesse sostituito Sofyan Amrabat con Kobbie Mainoo, ma piuttosto far entrare il giovane al fianco del centrocampista marocchino? Amrabat non era partito bene e sembrava preso alla sprovvista dal ritmo del gioco.

