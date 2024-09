Il Bayern ne prende cinque dall’Eintracht Francoforte, naufraga la difesa e anche Kim

Perde 5.1 come nel 2019. La Sueddeutsche: dopo 36 minuti erano sotto già tre a zero. I tifosi dell’Eintracht chiedevano altri gol

Brutto colpo d’arresto per il Bayern Monaco, che oggi ha perso 5-1 contro l’Eintracht Francoforte fuori casa in Bundesliga; non è la prima volta che i bavaresi subiscono una manita contro questa squadra. Naufraga la difesa, non si salva nessuno: né Kim né Upamecano né Neuer. La Sueddeutsche scrive:

“Nel 2019 il Bayern perse 1-5 contro l’Eintracht e anche questa volta è stata dura, soprattutto perché la sconfitta è arrivata in modo del tutto inaspettato contro un avversario che era stato eliminato dalla coppa nazionale contro il Saarbrücken durante la settimana. Dopo 36 minuti il Bayern perdeva già 3-0. Sul secondo gol dell’Eintracht Kim ha perso un duello in corsa contro Knauff, da cui è scaturito il gol. Kimmich ha segnato per i bavaresi un gol incredibile poco prima dell’intervallo. Ma quella è diventata una nota a piè di pagina. Il Bayern è stato fortunato che la squadra di casa non sia andata oltre cinque gol, con i tifosi che invece incitavano a continuare a fine secondo tempo”.

PRECEDENTEMENTE, IL GIOCO DELLA SQUADRA DI TUCHEL:

Nessuna particolare scintilla, soprattutto per la squadra del Borussia, che in gran parte non ha avuto alcuna possibilità contro il Bayern. Nella vittoria per 4-0, i bavaresi si son concessi il lusso di sprecare diverse occasioni molto chiare. Solo Harry Kane si è assicurato tre volte la sua firma nel tabellino. Non è stato solo il vantaggio iniziale e il loro calcio offensivo a dimostrare che il Bayern non ha subito alcun danno psicologico dopo la sconfitta in coppa a Saarbrücken. Una delle loro caratteristiche tipiche è che vanno sempre in battaglia con grande concentrazione come i grandi maestri di scacchi. Il tentativo del Borussia di rimontare nel secondo tempo è fallito a causa di due fattori: il gioco nervoso del Dortmund, incline agli errori, e la solida organizzazione dei bavaresi.

