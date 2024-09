Il Telegraph attacca lo United: “Una squadra caotica e senza controllo”

Quattro punti in Champions, ultimi nel girone: “Quando arriva la palla nei pressi di Onana, vorresti coprirti gli occhi. Ten Hag sbaglia a togliere Amrabat, dà equilibrio”.

Il Manchester United ieri stava battendo il Galatasaray 3-1, poi il match è terminato 3-3. Ora è all’ultimo posto del girone con 4 punti. Il Telegraph critica la gestione del match della squadra di Erik ten Hag:

“Il Manchester United ha segnato nove gol in tre trasferte di Champions League e non ha vinto nessun match. Lo United ha dimostrato in Europa mancanza di controllo. Certo, non aiuta quando il tuo portiere ti delude costantemente, ma non riversiamo tutti i problemi dello United in Europa in questa stagione su Andre Onana, anche se la tentazione è quella di coprirti gli occhi ogni volta che la palla si avvicina a lui. Lo United è stato spesso elettrizzante in attacco e ci sono stati alcuni scorci vividi della visione d’attacco del tecnico per questa squadra. Ma è una forma di intrattenimento caotica che non può durare, non se la squadra è seriamente intenzionato a tornare al vertice del calcio europeo. Ha subito 33 gol in tutte le competizioni in questa stagione, il più alto numero nelle prime venti partite di ogni stagione dal 1962-63.

Le cose sarebbero andate meglio se Ten Hag non avesse sostituito Sofyan Amrabat con Kobbie Mainoo, ma piuttosto far entrare il giovane al fianco del centrocampista marocchino? Amrabat non era partito bene e sembrava preso alla sprovvista dal ritmo del gioco. Ma in seguito ha dimostrato un equilibrio determinante quando lo United aveva bisogno di rallentare il ritmo della partita e scoraggiare il Galatasaray. Il marocchino è stato poi sostituito e nel giro di poco i campioni turchi hanno rimontato”.

THE ATHLETIC SUL PORTIERE EX INTER:

Il primo dei due gol su punizione di Hakim Ziyech ha visto Onana spiazzato. Si è tuffato inizialmente nella direzione sbagliata. Per quanto riguarda il secondo, è difficile capire esattamente cosa stesse tentando di fare il 27enne. Comunque lo analizzi, l’immagine è quella di lui che sembra colpire la palla nella sua porta. Sul terzo gol del Galatasaray, il pareggio segnato da Kerem Akturkoglu, il posizionamento di Onana era sbagliato, ha lasciato troppo spazio tra sé e il primo palo, dove era diretto il tiro.

