Massa promosso quasi col massimo dei voti per Napoli-Inter (Corsport)

Gli arbitri hanno promosso quasi col massimo dei voti la direzione di gara di Massa per Napoli-Inter. Ne scrive il Corriere dello Sport:

“Come se non bastasse, domenica è girata male con gli episodi: il Napoli è incavolato nero per le decisioni di Massa sul contatto Lautaro-Lobotka prima del vantaggio di Calha e su quello in area interista tra Acerbi e Osimhen, ma pare che la sua prestazione sia stata apprezzata al quartier generale degli arbitri e promossa quasi con il massimo dei voti (il top è 8.70); fermo restando i dubbi nel caso tra Lobotka e il Toro (definito «mezzo errore»). Mazzarri ha deciso di non parlare dopo la partita”.

Dopo la sconfitta contro l’Inter di domenica sera il Napoli ha fortemente criticato l’arbitraggio di Massa tramite le parole del suo direttore sportivo Meluso che ai microfoni di Dazn ha spiegato

«Mazzarri non è venuto per evitare dichiarazioni che potevano creare qualche problema. Siamo molto scontenti. L’arbitro Massa e il Var sono incappati in una giornataccia. Il primo gol era fortemente viziato da un fallo su Lobotka che era evidente e meritava intervento immediato dell’arbitro. Il secondo episodio che ci ha visti penalizzati oltre modo è il rigore su Osimhen. Quando ti prendono il tendine d’achille vai giù, questo è un fallo che andava sanzionato. Non facciamo dietrologia, non siamo complottisti, non crediamo che ci siano altri motivi oltre a una brutta giornata».

