Il Napoli osserva Juan Miranda, Javi Lopez e Manu Sanchez per rimediare alle assenze di Mario Rui e Olivera (Gazzetta)

“Il momento è critico ma non drammatico. Il Napoli sta rendendo decisamente al di sotto delle proprie possibilità ed è logico che all’interno della società si aprano riflessioni che di giorno in giorno prendono forma e concretezza con l’avvicinarsi del mercato di gennaio. Sì, perché qualcosa si può correggere per far sì che almeno non diventi a rischio il quarto posto che vale la Champions, attualmente in condominio con la Roma”. Scrive oggi la Gazzetta dello Sport parlando della situazione del Napoli che sta valutando se intervenire sul mercato per rafforzare la squadra in seguito agli infortuni di Olivera e Mario Rui perché i due potrebbero rientrare presto e perché comunque un nuovo acquisto non potrebbe essere inserito nella lista Uefa per la Champions se non eliminando un altro calciatore.

La Gazzetta fa il punto sui nomi seguiti

“Al momento si guarda con attenzione alla Liga, campionato dal quale il Napoli prelevò proprio Olivera nell’estate del 2022. Qui si rischia di entrare in concorrenza col Milan, che segue da tempo Juan Miranda, classe 2000, cresciuto nella cantera del Barcellona e dopo essere passato dalla Germania è tornato nella sua Andalusia, dove è nato, per giocare nel Betis Siviglia. Dei profili seguiti si tratta del giocatore più pronto. Ha fisicità e buona tecnica, che mette in mostra specie nei cross.

E ha anche una buona esperienza internazionale visto che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili spagnole. Insomma un giocatore che potrebbe esplodere e che ha il contratto in scadenza, dunque può essere un buon affare. All’Alaves invece si sta mettendo in mostra il classe 2002 Javi Lopez. Grintoso in marcatura, va ancora affinato nell’irruenza agonistica. Ha tecnica, velocità, cross, e anche un buon tiro. Si tratterebbe di un investimento, di pochi milioni. Un altro consiglio è arrivato per il profilo di Manu Sanchez, classe 2000, cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, attualmente al Celta Vigo allenato da Rafa Benitez”.

Se, come si spera i tempi di recupero di Mario Rui fossero più rapidi del previsto il club preferirebbe non dover intervenire di corsa sul mercato di gennaio

