Il Napoli cerca un vice Anguissa sul mercato, Mazzarri vorrebbe anche un difensore (Corrmezz)

Il tecnico vorrebbe un investimento per la difesa con un centrale veloce che arricchisca il reparto. Demme in uscita, Gaetano può andare al Parma

Il Napoli cerca un vice Anguissa sul mercato, Mazzarri vorrebbe anche un difensore. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise.

L’accesso agli ottavi di finale stimola anche il Napoli a muoversi sul mercato. La priorità è un centrocampista con le caratteristiche di Anguissa, poi se Zanoli dovesse andare via, con il Genoa pronto a prenderlo in prestito, servirà anche un rinforzo come vice Di Lorenzo. A centrocampo si lavora anche per la cessione di Demme, che ha il contratto in scadenza a giugno, è ai margini della rosa e percepisce un ingaggio di circa 3 milioni di euro lordi mentre Gaetano è un’opzione seria per il Parma in prestito.

Evidentemente, aggiungiamo noi, la bocciatura di Cajuste è definitiva.

Prosegue il Corrmezz.

Mazzarri, che con il lavoro sul campo sta studiando l’organico a sua disposizione, vorrebbe anche un investimento per la difesa con un centrale veloce che arricchisca il reparto composto da Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard, che ieri non si è allenato per l’influenza, e Natan.

Servirà ancora un po’ di tempo per comprendere le dinamiche del mercato di gennaio, il Napoli ha la testa sul campo per ritrovare l’abitudine alla vittoria.

Natan e Cajuste non sono adatti al Napoli se vuole primeggiare (Barbano)

A questa incompiutezza tattica si aggiungono limiti strutturali, frutto di una campagna acquisti inadeguata al rafforzamento. Né Natan, né Cajuste sono giocatori adatti a una squadra che l’anno scorso ha fatto cento punti in serie A. Il brasiliano è ordinato, tatticamente accorto, tecnicamente dotato, ma drammaticamente lento nei riflessi. Di fronte all’attaccante che lo punta e gli sposta la palla, non ha quasi mai la rapidità capace per opporre la sua gamba al tiro. In una difesa a 3 può beneficiare del raddoppio degli esterni e degli spazi più stretti, in una difesa a 4 con due centrali, come quella del Napoli, Natan mostra i suoi limiti.

Cajuste non è neanche l’ombra di Ndombele, per inconsistenza agonistica e incompiutezza tattica. È un giocatore interessante, non un rincalzo di lusso. Il mercato non è lontano e la stagione non è perduta. Anzi, dopo questa vittoria, la qualificazione agli ottavi è più vicina. Ma il Napoli ha bisogno di rinforzi e di ritrovare il gioco, il gruppo, la voglia perduti. Altrimenti si va a sbattere.

