Il Milan e non solo: i proprietari sono convinti di aver capito il calcio, fanno loro il mercato (Zazzaroni)

Gli americani amano l’innovazione e la praticano in tutti i settori. Di Maldini si può fare a meno, di Massara pure

Il Milan e non solo: i proprietari si sono convinti di aver capito il calcio, i ds non ci sono più. Lo scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport.

Ho apprezzato il coraggio – per alcuni l’incoscienza – del Milan che in estate ha tentato qualcosa di nuovo e decisamente spiazzante: fare calcio senza i ruoli del calcio, o comunque con un numero limitato di specialisti.

Gli americani amano l’innovazione e la praticano in tutti i settori. E allora immagino che Cardinale e compagnia abbiano ragionato così: l’ex calciatore (Maldini) è troppo ingombrante, autonomo e poco empatico? Se ne può fare a meno. Il ds (Massara) è legato a doppio filo all’ex campione? A casa pure lui: abbiamo un ottimo scout (Moncada) per cui con una sola figura tecnica riempiamo tre buchi.

Per oltre sessant’anni le squadre di calcio le hanno costruite i direttori sportivi con i soldi dei presidenti: Viani, Allodi, Regalia, Bonetto, Governato, Moggi, Mascetti, Beltrami sono i primi nomi importanti che mi vengono in mente. Da qualche tempo a questa parte però molti owner (proprietari), convinti di aver capito tutto del pallone e delle sue dinamiche e mettendoci del proprio (quattrini), hanno cominciato a sostituirsi ai diesse trattando direttamente con calciatori e agenti, molti dei quali esclusivisti. I danni si sono moltiplicati e il numero dei direttori si è ridotto. Tu chiamalo, se vuoi, indebolimento strutturale.

Il Milan vince a Newcastle, va in Europa League e toglie punti all’Inghilterra.

Il Milan di Pioli vince 2-1 a Newcastle in rimonta. Vittoria insperata dopo il primo tempo che era stato a senso unico con gli inglesi che avevano dominato e avevano chiuso in vantaggio di un gol. Nella ripresa la situazione è cambiata anche se il pari è arrivato in modo un po’ fortunoso. ma il Milan è stato bravo a gestire una palla ballerina in area (con Giroud ovviamente), il golo la ha segnato Pulisic. Il Newcastle ha accusato il colpo. Palo di Leao in contropiede e poi rete di Chukwueze appena entrato. Nel finale, altro palo del Milan con Tomori che nel primo tempo aveva compiuto uno straordinario salvataggio sulla linea.

Per i rossoneri di Pioli una vittoria che garantisce l’Europa League, che assicura qualche punticino in ottica Mondiale per club anche se non potranno più raggiungere la Juventus (e il Napoli ha il vantaggio di aver passato il turno) e poi ha tolto all’Inghilterra preziosi punti del ranking per nazioni visto che il Newcastle è fuori da tutto. Come del resto il Manchester United. Restano Arsenal e Manchester City che hanno vinto i rispettivi gironi.

Il girone è stato vinto dal Dortmund sul Psg, terzo il Milan, quarto il Newcastle.

