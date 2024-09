Passa in rimonta con reti di Pulisic e Chukwueze. Non basta per il secondo posto. Punti in ottica Mondiale per club ma la Juve è irraggiungibile

Il Milan vince a Newcastle, va in Europa League e toglie punti all’Inghilterra.

Il Milan di Pioli vince 2-1 a Newcastle in rimonta. Vittoria insperata dopo il primo tempo che era stato a senso unico con gli inglesi che avevano dominato e avevano chiuso in vantaggio di un gol. Nella ripresa la situazione è cambiata anche se il pari è arrivato in modo un po’ fortunoso. ma il Milan è stato bravo a gestire una palla ballerina in area (con Giroud ovviamente), il golo la ha segnato Pulisic. Il Newcastle ha accusato il colpo. Palo di Leao in contropiede e poi rete di Chukwueze appena entrato. Nel finale, altro palo del Milan con Tomori che nel primo tempo aveva compiuto uno straordinario salvataggio sulla linea.

Per i rossoneri di Pioli una vittoria che garantisce l’Europa League, che assicura qualche punticino in ottica Mondiale per club anche se non potranno più raggiungere la Juventus (e il Napoli ha il vantaggio di aver passato il turno) e poi ha tolto all’Inghilterra preziosi punti del ranking per nazioni visto che il Newcastle è fuori da tutto. Come del resto il Manchester United. Restano Arsenal e Manchester City che hanno vinto i rispettivi gironi.

Il girone è stato vinto dal Dortmund sul Psg, terzo il Milan, quarto il Newcastle.

IL RITORNO DI IBRAHIMOVIC

C’è l’ufficialità di Zlatan Ibrahimovic nuova risorsa di RedBird. Non del Milan. Infatti l’intestazione del comunicato porta il logo della proprietà del club. Sarà quindi uomo di Cardinale, Zlatan Ibrahimovic, e non di Pioli con cui però lavorerà a stretto contatto. Infatti avrà dimora fissa a Milanello e sarà il collante tra squadra e proprietà.

Nel comunicato diffuso da RedBird viene anche chiarto il ruolo di Zlatan.

“RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimović come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan“.

Di seguito alcuni estratti del comunicato

“In qualità di Partner Operativo di RedBird, Ibra collaborerà con il team di investimento globale della società nel supportare il portafoglio di investimenti esistente di RedBird nei settori sport, media e intrattenimento. Aiuterà a reperire e valutare nuove opportunità di investimento per l’azienda e fornirà consulenza alle società del portafoglio RedBird su progetti commerciali, strategie di contenuti digitali e iniziative strategiche di costruzione del marchio per estendere la loro presenza su base globale.

In AC Milan, Ibra ricoprirà il ruolo di Senior Advisor della Proprietà, che è guidata da RedBird e comprende i New York Yankees, uno dei partner sportivi di più lunga data di RedBird. Lavorando in stretto coordinamento sia con la Proprietà che con il Senior Management di AC Milan, Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club”.

ilnapolista © riproduzione riservata