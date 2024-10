Il Leicester di Maresca: giovani di gran potenziale e un gioco basato sul possesso palla (Footmercato)

Il tecnico si affida un 4-3-3 ibrido, che diventa 3-4-2-1 in fase offensiva. Il terzino destro si inserisce a centrocampo, le ali giocano a tuttocampo.

Il Leicester di Enzo Maresca questa sera affronterà la seconda in classifica in Championship, l’Ipswich Town; a esattamente metà campionato le Foxes dominano a +6 dal secondo posto. Footmercato scrive:

“A pochi mesi da una clamorosa retrocessione, il Leicester ha un solo obiettivo in mente: riconquistare la Premier League la prossima stagione. E sono sulla buona strada per farlo. Questa [contro l’Ipswich Town] potrebbe essere la partita più importante della stagione finora. In caso di successo, il club di Jamie Vardy avrebbe un vantaggio considerevole rispetto agli altri del campionato, prima di iniziare un 2024 che si preannuncia decisivo. Con 19 vittorie, 1 pareggio e solo 3 sconfitte in 23 giornate, la squadra ha compiuto una prima parte di stagione ad altissimo livello. Tra i giocatori più decisivi in questa stagione c’è Kiernan Dewsbury-Hall, centrocampista di 25 anni, considerato il direttore d’orchestra della formazione di Maresca.

L’allenatore italiano è stato in grado di far rinascere giocatori come Jannik Vestergaard e Mads Hermansen, portiere sostituto di Kasper Schmeichel, con 8 clean sheets in questa stagione. I giocatori sono motivati e fiduciosi, il lavoro del loro tecnico è stato premiato. Va detto che il 43enne è stato addestrato nella scuola giusta, dal momento che era uno degli assistenti di Pep Guardiola al Manchester City. Quindi possiamo capire meglio perché al Leicester piace avere tanto possesso palla durante le partite. Maresca si affida a un ibrido 4-3-3 che diventa 3-4-2-1 in fase offensiva. Il terzino destro si inserisce a centrocampo, gli altri tre difensori rimangono dietro e le ali giocano a tuttocampo. Con tanti giovani di grande potenziale e attaccanti pieni di talento, il Leicester ha un nucleo interessante su cui costruire in futuro”.

SU CLUB E TECNICO AVEVA SCRITTO ANCHE MARCA IL MESE SCORSO:

Sono scesi in Championship dopo un decennio nell’élite in cui hanno firmato la più grande impresa nella storia del calcio inglese vincendo la Premier nel 2016. Poi hanno raggiunto i quarti di finale di Champions League nel 2017, conquistato la Fa Cup e la Community Shield nel 2021. Non erano in crisi dal 2014, ma ora sono tornati a scalare la classifica del calcio inglese. Come fece Mikel Arteta, Maresca ha ‘lasciato’ Guardiola per spiccare il volo e ha impostato uno stile di gioco che predilige il possesso palla, agli antipodi del gioco di contropiede che ha reso eterno il Leicester di Ranieri. «I calciatori hanno fatto uno sforzo incredibile per imparare i miei metodi. La cosa più importante è mantenere la posizione e cercare la giusta strategia», ha spiegato. Il suo Leicester ha il 64% di possesso palla in media, ha segnato ventinove gol e ne ha subiti otto.

