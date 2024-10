Le verifiche potrebbero allargarsi alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi griffate Ferragni. Fratelli d’Italia vuole toglierle l’Ambrogino d’oro

Ferragni e i pandori, indaga la Procura e 80mila follower la abbandonano (Repubblica).

Scrive Repubblica:

Un’indagine in procura, la fuga di follower, la shit storm nei commenti, il risveglio degli hater, pure la richiesta dei Fratelli d’Italia in Consiglio comunale di levarle l’Ambrogino d’oro.

La caduta degli dei è ancora un altro film, ma il cielo è nuvoloso sull’Olimpo dei social dove vivono i Ferragnez. Dopo la multa milionaria di Agcom alla regina delle influencer (Chiara Ferragni, ndr) per una pratica commerciale scorretta legata ai pandori Balocco, l’esposto di Codacons e Assourt a 104 procure ha portato all’apertura di un primo fascicolo a Milano. Un’indagine esplorativa per ora senza ipotesi di reato né indagati è stata affidata dal procuratore capo Marcello Viola al pool antitruffe guidato dall’aggiunto Eugenio Fusco. Sarà la Guardia di finanza a condurre gli accertamenti per capire se ci sia o meno reato dietro l’operazione poco chiara che mischiava pubblicità e beneficenza nella vendita dei pandori. Non è escluso che le verifiche possano allargarsi alla vicenda pressoché identica delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi griffate Ferragni.

Intanto negli ultimi cinque giorni 80mila follower l’hanno abbandonata. Un’inezia rispetto ai 29,6 milioni che ha. Lei non posta da tre giorni.

