Valentina Ferragni: «Fotografavo io Chiara fuori casa all’inizio»

A Specchio racconta come è nata la loro linea di gioielli, per il timore che i social chiudessero

Valentina Ferragni, sorella e socia di Chiara, influenzare e moglie di Fedez, ha raccontato a Specchio come è nata la loro linea di gioielli

«E se domani Instagram chiudesse? Ogni tanto qualcuno lo dice. Così è nata l’idea dei gioielli. Abbiamo disegnato il primo orecchino su un post.it»

Parlando della sorella Chiara, del suo successo e da dove è partita racconta degli inizi in ci si fotografava fuori casa

«La fotografavo io»

Le tre sorelle sono le protagoniste della serie che Netflix sta girando sulle loro vite

«Siamo quattro donne molto unite, io, Chiara, Francesca e mia mamma. Abbiamo raccontato chi siamo e il tempo che passiamo insieme e credo che a molti abbia fatto piacere vedere in noi la famiglia che non tutti hanno. È una fortuna. Ma c’è tanto lavoro per restare unite. Siamo figlie di divorziati…»

Valentina racconta il ruolo della mamma nelle loro vite

«Mamma ha quattro fratelli maschi. Avere tre figlie l’ha legata moltissimo a noi. Vuole che abbiamo buoni rapporti, mai invidie, gelosie, competizione. Ci ha aiutato a diventare quello che volevamo»

