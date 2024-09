Di Lorenzo: «Nessuno deve permettersi di criticare Kvaratskhelia»

A Mediaset: «Nessuno vede ciò che fa ogni giorno per la squadra in campo, è un ragazzo eccezionale, un campione che ci teniamo stretto e nessuno deve permettersi di criticarlo».

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Infinity+ a Mediaset dopo la vittoria contro il Braga:

Sul viaggio di Osimhen?

«Non gli portava via fatiche. Osimhen ha meritato questo premio, interessa ciò che dà in campo e negli allenamenti. Basta vederlo e mai nessuno ha messo in discussione questo. Sono contento che sia tornato al gol. L’obiettivo era tornare a vincere»

Su Kvara

«Nessuno si deve permettere di criticare Kvaratskhelia per ciò che sta facendo e che ha fatto lo scorso anno. Ormai oggi si fanno giudizi solo guardando gli highlights. Nessuno vede ciò che fa ogni giorno per la squadra in campo, è un ragazzo eccezionale, un campione che ci teniamo stretto e nessuno deve permettersi di criticarlo».

Di Lorenzo ha parlato anche a Sky

«Siamo contenti, era il nostro obiettivo passare il girone, un girone non facile. Ce la siamo lottata, abbiamo meritato di passare, bene così, obiettivo raggiunto».

Terza partita senza subire reti.

«Sicuramente è una cosa positiva, Alex Meret ha fatto grandissime parate, siamo contenti per lui perché p importante per la difesa, per la squadra, per il portiere non subire gol, bene vittoria e reti non subite».

A che livello siete?

«C’è tanto da lavorare, dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, stiamo facendo buone partite perché le prestazioni ci sono state, anche se si guarda solo il risultato. Continueremo a lottare per questa maglia, per questi tifosi, contenti di esser tornati a vincere in casa, mancava da tempo».

