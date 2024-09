«De Laurentiis ha saldato i debiti per la convenzione del Maradona, 900mila euro»

Il consigliere comunale Simeone A Radio Punto Nuovo: «Il Napoli non ha mai presentato un’offerta per acquistare il Maradona»

De Laurentiis ha saldato i debiti per la convenzione del Maradona (Nino Simeone, consigliere)

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: «De Laurentiis ha finalmente saldato i debiti per la convenzione del Maradona. Il saldo delle competenze è di 900mila euro entro l’inizio della competizione calcistica. Dopo un ritardo accumulatosi da agosto, finalmente è stata ripristinata la regolarità. Ora entrambi agiremo nel bene della città e dello stadio, sempre tenendo conto la volontà e l’interesse dei tifosi».

«Il Napoli non ha mai presentato un’offerta per acquistare il Maradona. Ove mai dovesse arrivare, le valuteremo in consiglio. Qualche giornalista si è già sbilanciato dicendo che era già arrivata qualche risposta a Palazzo San Giacomo, ma non mi risulta. A noi della Commissioni Infrastrutture, e non siamo certo gli ultimi, non è mai arrivato alcun progetto al vaglio. Anzi, la città in questo momento ha tante altre cose in cantiere, dal Collana al Mario Argento».

«Il centro Paradiso? Dare una mano all’imprenditore Cannavaro sarebbe un onore ed un piacere, ma siamo dinanzi ad una società privata ed il Comune di Napoli non può fare granché. Quando parlo delle altre strutture, parlo di strutture pubbliche. E’ chiaro che il valore storico del Centro Paradiso è ben fermo nella mente di tutti i consiglieri e un supporto amministrativo per accelerare le opere dell’imprenditore Cannavaro arriverà nei tempi e nei modi debiti».

De Laurentiis incassa 12 milioni. I giocatori avranno, come promesso, un premio.

Lo scrive sul Corriere della Sera Monica Scozzafava.

Il Napoli taglia il nastro degli ottavi di Champions, mette sotto il Braga (terzo del girone farà gli spareggi per l’Europa League), fa due gol e non ne subisce, solo un palo esterno mette brividi nella ripresa. Mazzarri si gode così il suo (primo) trionfo. Sorride, finalmente, dopo 28 giorni dal suo ritorno, il suo Napoli finalmente bada al sodo. Vittoria doveva essere e così è stato. Felici tutti, il presidente De Laurentiis incassa 12 milioni, i giocatori avranno, così come promesso, un premio.

Il cammino in Europa prosegue alla maniera di Walter, con una squadra a cui sta cercando di cambiare volto, che riesce a gestire le fasi, soffre e reagisce, colpisce e si libera dalla zavorra delle sconfitte in campionato contro Inter e Juventus, sbanca il Maradona dopo due mesi. Tante partite in una: il Napoli mette al sicuro il risultato nel primo tempo, con efficacia, senza fronzoli, aspettando l’avversario, costringendolo ad esaurire le energie e nella ripresa ritrova l’estro e la fantasia dei suoi giocatori, liberi mentalmente.

Da De Laurentiis alle parole di ieri dei sera dell’allenatore.

