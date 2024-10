Champions, tra Napoli e Barça “partita aperta ma vincono gli spagnoli” (Telegraph)

Per il quotidiano inglese, tra le italiane passa solo l’Inter: “Si è rafforzata dalla finale di Champions”. Sulla Lazio: “Il Bayern sarà contento del sorteggio”

Il Telegraph commenta i sorteggi di Champions. Il Napoli ha pescato il Barcellona di Xavi, l’Inter l’Atletico Madrid e la Lazio il Bayern. Secondo il quotidiano inglese, nonostante il Napoli si stia riprendendo dopo l’avvio di stagione problematico, ai quarti dovrebbe passate il Barça. Anche la squadra di Xavi deve risolvere diversi problemi:

Napoli-Barcellona:

Sembra una partita molto aperta. Il Barcellona è in testa al girone, anche se ha concluso a pari punti con il Porto, ma sta lottando in casa con la pressione crescente sull’ex leggenda della squadra Xavi, che è il loro allenatore. Parte del problema è che semplicemente non giocano come il Barcellona. Il Napoli ha avuto i suoi problemi e non manterrà scudetto, ma sta migliorando sotto la guida del nuovo allenatore Walter Mazzarri (ricordatelo, tifosi del Watford?) nel suo secondo periodo al club e ha Victor Osimhen (per ora) e Khvicha Kvaratskhelia.

Vincitore: Barcellona

Su Inter-Atletico Madrid:

L’Inter si è rafforzata sempre più in Italia da quando ha raggiunto la finale di Champions League la scorsa stagione. Sono leader del campionato in Serie A con l’attaccante Lautaro Martinez in grande forma e Marcus Thuram che ha un impatto enorme. Ma non hanno vinto il girone di Champions League e sono stati sorteggiati contro l’Atletico che sta facendo meglio in Europa che in casa. Questa non è una squadra vintage di Diego Simeone, ma non può essere scontata soprattutto con Antoine Griezmann.

Vincitore: Inter

Su Lazio-Bayern Monaco:

La Lazio è molto indietro in Italia, si trova al 10° posto sotto la guida di Maurizio Sarri e il Bayern sarà contento del sorteggio. I campioni tedeschi si stanno formando bene con Harry Kane in testa alla classifica e sono tra i favoriti per vincere la competizione dopo aver superato senza problemi il proprio girone. Non se la passano molto bene in Germania, ma hanno un’incredibile gamma di talenti offensivi e una reputazione formidabile.

Vincitore: Bayern Monaco

