Capello: «Osimhen in campo libera Kvara da più responsabilità»

La Gazzetta dello Sport ospita il commento di Fabio Capello sulla sfida di questa sera tra il Napoli e l’Inter. La chiave del gioco della formazione di Mazzarri questa sera dovrebbe essere a centrocampo, secondo l’ex tecnico, e precisamente nei piedi di Lobotka

“La partita vera si giocherà al centro. Se l’Inter riuscirà a non far giocare Lobotka, pressandolo forte, il Napoli potrebbe andare in difficoltà. Lo slovacco è il metronomo della squadra e molto passa da lui. Mazzarri poi dovrà stare molto attento a non scoprirsi perché la qualità che ha il centrocampo dell’Inter non ce l’ha nessuno in Italia”.

In attacco Mazzarri non avrà problemi, perché potrà schierare la coppia più forte di tutto il campionato. Fondamentale, secondo Capello, il ritorno di Osimhen. Non solo per le ovvie capacità dell’attaccante nigeriano e per la sua propensione personale al gol, ma anche perché la sua presenza libera Kvaratskhelia

“Il recupero di Osimhen potrebbe incidere davvero molto a livello psicologico, oltre che tecnico, in favore del Napoli. Se sei messo male, lui dà profondità alla squadra, trasmette agonismo, voglia di fare e combattere e questo è un plus per Mazzarri e i suoi giocatori. E poi, secondo me, Osimhen in campo libera Kvara da più responsabilità, perché quando non c’è lui gli altri giocatori vengono rispettati ma non vengono temuti come viene temuto Osimhen. Quindi Kvaratskhelia può essere un po’ più libero anche mentalmente dalla pressione degli avversari, che a quel punto hanno due problemi da risolvere: il primo, ovviamente, è prestare massima attenzione al georgiano e raddoppiare il più possibile; l’altro diventa poi pressare anche Osimhen. Inzaghi non dovrà concedere agli attaccanti del Napoli l’uno contro uno”.

