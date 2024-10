Benzema chiude Instagram: perde la partita con Ronaldo e lo massacrano sui social

Lo hanno soprannominato “Ben Hazima” che significa figlio della sconfitta. Marca lo difende: ha segnato 12 gol in 20 partite

Benzema vuole campare quieto. È stato il secondo acquisto stellare dell’Arabia Saudita dopo Cristiano Ronaldo. Cinque mesi dopo, non se la passa bene. Ha perso, male, il confronto diretto contro Cristiano. Sui social lo hanno massacrato. E lui ha chiuso il suo account su Instagram. Quello su X sopravvive ma il suo ultimo post è del 5 dicembre.

I numeri di Benzema contrastano con l’entità delle critiche – scrive Marca – Ha segnato 12 gol in 20 partite e ha un ruolo decisivo almeno una volta in ogni partita. L’Al Itithad, rispetto agli altri ‘grandi’ d’Arabia è quello che ha fatto meno rinforzi di qualità. Con il francese ci sono solo Kanté e Fabinho, e il difensore Luiz Felipe.

Ma i tifosi non perdonano. Alcuni lo hanno addirittura soprannominato “Ben Hazima”, che in arabo significa “figlio della sconfitta”. Walid Al-Faraj, uno dei giornalisti sportivi più importanti dell’Arabia Saudita, ha detto che “la distanza tra il pubblico e Benzema cresce ogni giorno” . Il campionato arabo sembrava il rifugio perfetto per il francese per la sua cultura, la religione e il livello di competizione, ma “non è mai riuscito a fare la differenza. E soprattutto, non fa alcuno sforzo. È come se dicesse alla gente mi sto solo divertendo un po'”.

“So Foot” scrive:

Aspettava con fermezza il ricongiungimento con Cristiano Ronaldo, ma quando quest’ultimo ha segnato il primo rigore della partita per permettere all’Al-Nassr di rimettersi in carreggiata contro l’Al-Ittihad, Karim Benzema non ha abbozzato il minimo sorriso, colpevole di un’azione avventata nella propria area. Sarà il primo regalo della serata per l’Al-Nassr che non ha chiesto tanto (vittoria per 2-5) e l’ultima azione decisiva di Nueve.

