Barcellona, il club potrebbe puntare su Rabiot o Verratti per sostituire Gavi (Sport)

Barcellona, il club potrebbe puntare su Rabiot o Verratti per sostituire Gavi

Il Barcellona è in cerca di qualcuno che possa sostituire Gavi, centrocampista che si è rotto il crociato giocando con la nazionale spagnola.

Gavi è sempre stato un tassello fondamentale del puzzle di Xavi, tanto che è stato l’allenatore stesso in conferenza ad esprimere la necessità di torvare un rimpiazzo.

«Abbiamo bisogno di un altro Gavi, ma è difficile»

Secondo quanto riportato da Sport, il direttore sportivo del Barcellona, si è messo al lavoro per trovare un sostituto a centrocampo. E tutto entro lo stretto margine consentito dal fair play finanziario .

Sport scrive:

“In questo senso sono due i nomi di giocatori esperti che potrebbero essere in vetrina: Adrien Rabiot e Marco Verratti.

Rabiot, 28 anni, contratto per una sola stagione alla Juventus. Il suo contratto scade nel 2024 e il buon rendimento con il club italiano lo ha portato ad avviare i contatti per il rinnovo.

Il giocatore, però, potrebbe valutare un cambio di aria qualora si presentasse un’occasione come quella del Barça. Rabiot era già sotto i riflettori blaugrana nel 2019 quando venne svincolato dal Psg ma optò per la migliore proposta finanziaria della Juve.

La partenza di Rabiot in inverno sembra complicata proprio a causa del suo alto ingaggio e perché difficilmente la Juventus lo lascerebbe libero.

Marco Verratti è nella fase finale della sua carriera a 31 anni. È partito all’inizio della stagione per giocare in Qatar e ha firmato per l’Al-Arabi .

Nel caso di Verratti, se il Barcellona tentasse di prenderlo, sarebbe in prestito. Dovrebbe trovare un accordo con la squadra araba per ottenere un prestito fino a giugno, magari in cambio del prolungamento del contratto con la squadra attuale per un altro anno”.

Le parole di Xavi in conferenza sul Napoli, che sarà l’avversaria del Barcellona in Champions:

I sorteggi di Champions:

«Il Napoli è la squadra campione d’Italia in carica, dai tempi di Maradona non vincevano il titolo. L’anno scorso sono riusciti a vincere il campionato. Sono in una situazione simile alla nostra anche se l’allenatore dell’anno scorso non c’è più. Adesso c’è Mazzarri, che è più difensivo. Vedremo tra due mesi come si comporterà ciascuna squadra. È una sfida difficile, ma il nostro obiettivo è passare ai quarti».

