Xavi: «Il Napoli è in una situazione simile alla nostra. Adesso c’è Mazzarri che è più difensivo»

In conferenza: «Il presidente Laporta? Se mi chiedi come mi sembra… lo vedo normale. La mia risposta cortese è “sono tranquillo”»

L’allenatore del Barça, Xavi Hernandez, è intervenuto in conferenza stampa prima del match di domani contro l’Almeria. Il tecnico catalano ha anche commentato il sorteggio di Champions League che vede il Barcellona affrontare il Napoli agli ottavi. Le parole di Xavi riportate da Marca.

I sorteggi di Champions:

«Il Napoli è la squadra campione d’Italia in carica, dai tempi di Maradona non vincevano il titolo. L’anno scorso sono riusciti a vincere il campionato. Sono in una situazione simile alla nostra anche se l’allenatore dell’anno scorso non c’è più. Adesso c’è Mazzarri, che è più difensivo. Vedremo tra due mesi come si comporterà ciascuna squadra. È una sfida difficile, ma il nostro obiettivo è passare ai quarti».

L’Almeria:

«Partita molto importante per noi dopo tre partite senza vittorie. Abbiamo bisogno della vittoria. dei tre punti e poi dobbiamo continuare a crederci. C’è ancora il campionato, la matematica non ci ha ancora escluso dalla corsa al titolo. È diventato difficile ma dobbiamo andare passo dopo passo e domani è un passo. Giochiamo in casa, abbiamo bisogno dei tifosi e di fare la partita che finora siamo riusciti a fare».

Il mercato di gennaio visto l’infortunio di Gavi:

«Cerchiamo sempre di rafforzare la squadra. Senza Gavi abbiamo ancora bisogno di un profilo del genere, ma è difficile trovare un Gavi sul mercato e c’è anche il problema del fair play. Stiamo lavorando con Deco e il presidente per rafforzare la squadra».

Xavi su Vitor Roque:

«Non possiamo mettere pressione a Vitor, sarebbe come metterla a Lamine. Tutti i giocatori devono fare un passo avanti. Dobbiamo migliorare il lavoro in area di rigore. La differenza di punti che c’è nella Liga è dovuta ai nostri errori, alla mancanza di forza in area, a noi manca soprattutto l’efficacia sotto porta».

La Liga da gennaio renderà pubblici gli audio tra arbitri e Var:

«Fantastico, è un passo avanti nel calcio. È molto positivo che le persone vedano cosa sta succedendo, come interpretano gli episodi. Ogni aiuto agli arbitri è positivo. Si tratta di una grande novità per il calcio. Sono felice».

Il parere di Xavi sul Girona:

«Ho già detto che si trattava di un rivale diretto e che avrebbero lottato per vincere la Liga. Gioca un calcio propositivo molto simile al nostro. È sicuramente un rivale diretto per vincere il campionato».

I problemi del Barça:

«Dobbiamo avere una mentalità diversa e, quando soffriamo, dobbiamo saper difendere bene. L’anno scorso, in tanti momenti specifici, abbiamo difeso molto bene. Quest’anno abbiamo più difficoltà».

Il presidente Laporta?

«Se mi chiedi come mi sembra… lo vedo normale. Se mi chiedete se mi sento sotto pressione a causa della mia posizione devo rispondere. È una domanda e la risposta cortese è: Sono tranquillo».

ilnapolista © riproduzione riservata