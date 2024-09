11 anni fa Mazzarri volle l’Inter dopo il Napoli (Corsera)

Al Maradona il tecnico del Napoli ritrova la sua ex squadra che volle fortemente dopo aver portato gli azzurri secondi in classifica dietro alla Juve

Monica Scozzafava sulle pagine del Corriere della Sera parla della sfida di questa sera tra il Napoli e l’Inter. Una sfida molto sentita a Napoli, sia per la sua grande importanza in termini di classifica e morale del gruppo che, dopo il brutto scivolone dell’esperienza Garcia, sta cercando faticosamente di ritrovare gioco e soprattutto lo spirito giusto per affrontare questo campionato da Campioni d’Italia. La sfida in programma al Maradona questa sera ha diversi punti he la rendono una big, soprattutto il fatto, scrive il Corriere che Mazzarri, si troverà ad affrontare una sua ex di vecchia data

“Undici anni fa volle l’Inter dopo aver portato il Napoli secondo in classifica, a ridosso della Juventus di Conte, e per Milano rifiutò anche la Roma. Era il momento clou della sua carriera, il ritorno in panchina sotto il Vesuvio inaugura invece la stagione della rivalsa dopo quasi due anni lontano dalla scena”. Quello che è certo conclude il Corsera è che Mazzarri dà il meglio di sé nelle difficoltà e che dopo il suo ritorno sulla panchina si è visto tornare l’affiatamento tra i calciatori che senza dubbio daranno tutto questa sera per la sfida contro l’Inter “dà il meglio di sé nelle difficoltà, ha il gruppo completamente dalla sua parte e sarà accolto al Maradona dal pubblico delle grandi occasioni”.

