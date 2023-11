Ziliani è sicuro: «Il miglior erede di Spalletti era proprio Andreazzoli»

Dopo che il Napoli è sbattuto contro la sua Empoli: «Allenatore vero che per più di dieci anni fu il più prezioso collaboratore del tecnico campione d’Italia prima all’Udinese e poi alla Roma»

Al fischio finale di Napoli-Empoli, subito dopo la disfatta della formazione di Garcia ai danni di quella di Andreazzoli, Paolo Ziliani sui social ha commentato la scelta del tecnico francese come post Spalletti

Dirlo adesso è facile, e però l’allenatore che meglio di ogni altro avrebbe potuto portare avanti, senza snaturarlo, il lavoro di Spalletti forse era proprio lui, Aurelio Andreazzoli, che per più di dieci anni fu il più prezioso collaboratore del tecnico campione d’Italia prima all’Udinese e poi alla Roma. Allenatore vero. Oggi ha dato scacco matto a Garcia con il suo Empoli. A volte i rimedi della nonna, quelli saggi, semplici, a portata di mano, sono i migliori. E però non li vede nessuno.

Facile parlare ora di certo, dal momento che appare chiaro che il presidente De Laurentiis, già reo confesso di aver sbagliato la sua scelta mettendo in panchina Garcia, non continuerà col tecnico francese per il resto della stagione. Dopo la disfatta di oggi si attende solo la comunicazione dell’esonero di Garcia che potrebbe arrivare nelle prossime ore, sicuramente prima di mercoledì considerando che circola la voce che non sarà lui a dirigere l’allenamento del Napoli alla ripresa.

Sull’argomento Pedullà ha detto

Sono ore decisamente concitate quelle che sta passando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La sconfitta del Napoli contro l’Empoli è stata, con ogni probabilità, l’ultima dell’era Garcia.

Il tecnico francese è destinato all’esonero, De Laurentiis sta vagliando una rosa di nomi. Fra questi l’ex Mazzarri, la suggestione Cannavaro e anche l’ex Marsiglia Igor Tudor.

Con il croato, secondo Alfredo Pedullà, il Napoli ha già avviato alcuni contatti:

“All’interno di una lista molto ristretta, al netto di sorprese: c’è Tudor, che aveva già parlato con il patron azzurro e che tornerebbe volentieri in Serie A. Può essere una soluzione, c’erano stati contatti con il suo agente Seric, ce ne sono stati altri negli ultimissimi minuti, ma il croato ha preso tempo“.

