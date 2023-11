Zielinski, Inter e Juve pronti a darsi battaglia se non arriverà il rinnovo col Napoli (Gazzetta)

Marotta ha già fatto un’offerta di 4 milioni di ingaggio che la Juve potrebbe battere nel caso in cui se ne andasse Rabiot

La Gazzetta dello Sport parla della battaglia a cui sono pronti Inter e Juve, non solo per lo scudetto ma anche per il prossimo mercato. Entrambi i club hanno messo nel mirino il centrocampista del Napoli, Ptior Zielinski che è in scadenza di contratto

“Il primo è Piotr Zielinski, che a meno di sorprese (le trattative per il rinnovo si sono arenate dopo l’iniziale ottimismo di entrambe le parti) si libererà dal Napoli a parametro zero a luglio. Cristiano Giuntoli conosce molto bene il centrocampista polacco, avendolo portato in prima persona all’ombra del Vesuvio nel 2016. Insieme hanno vinto l’ultimo scudetto e la stima reciproca è rimasta intatta, nonostante l’addio al Napoli dell’attuale d.t. della Juve, che ora spera di portarselo a Torino nel 2024. Zielinski, però, è anche nelle mire dell’Inter e Beppe Marotta ha già sondato con l’agente del polacco, Bartlomiej Bolek, la possibilità di un trasferimento a Milano con una proposta di ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione. Una cifra che potrebbe essere pareggiata o addirittura migliorata dai bianconeri, soprattutto non dovesse restare Rabiot”

ZIELINSKI E IL RINNONO COL NAPOLI

Solo pochi giorni fa dal ritiro con la Nazionale Zielinski ha parlato del suo futuro

«Rinnovo? Se ne sta occupando il mio agente. Le trattative col Napoli sono in corso. Non escludo che possa prolungare, lo scopriranno tutti a tempo debito. Per ora sono concentrato sul Napoli» ha chiarito Zielinski.

Il centrocampista in estate è stato molto vicino all’addio al Napoli. Su di lui è piombata l’Arabia Saudita. L’Al Ahli lo voleva per il suo centrocampo. Il centrocampista del Napoli ci ha pensato a lungo, poi ha scelto di rimanere nella sua Napoli. E il club saudita, per replicare allo sgarbo, si aggiudicò l’obiettivo di De Laurentiis per il post-Zielisnki, ovvero Gabri Veiga.

«Era tutto vero, ma volevo continuare a restare in Europa e giocare in Champions League. Non era ancora il momento di inseguire i soldi, che nella vita non sono tutto. Se in futuro dovesse ricapitare un’offerta del genere, magari la prenderò in considerazione».

