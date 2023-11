Ugolini: «De Laurentiis negli spogliatoi all’intervallo. In tribuna i Cannavaro a fianco»

A Sky: «La contestazione è stata fortissima, il presidente ha lasciato la tribuna al gol del Napoli. Adesso Garcia è in pericolo»

Ugolini: «De Laurentiis negli spogliatoi all’intervallo. In tribuna i Cannavaro affianco a lui»

Massimo Ugolini in collegamento a Sky:

«Contestazione fortissima alla stadio, in particolare in tribuna Posillipo dove c’è l’ingresso degli spogliatoi, verso Garcia e i giocatori. De Laurentiis ha immediatamente abbandonato la tribuna. Era stato negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo. Era chiaro il malumore del numero uno del Napoli, la partita avrebbe potuto rilanciare il Napoli. Adesso dopo Napoli-Empoli si schiudono scenari, a forte rischio la posizione di Rudi Garcia sempre messo in discussione, dall’inizio, che aveva in qualche modo messo le cose a posto ma non è mai arrivata la continuità. Sconfitta che può mettere in serio pericolo la panchina del Napoli. La contestazione è stata forte. Oggi seduti accanto a De Laurentiis Paolo e Fabio Cannavaro.

BUCCIANTINI A SKY SPORT

Bucciantini a Sky nel post-partita di Napoli-Empoli.

Le parole di Bucciantini:

««L’Empoli ha preso il campo, non ha solo difeso, si è preso anche dei rischi, ha sempre pensato ad attaccare. Il Napoli per me meritava anche un gol, poteva anche segnare in diverse occasioni senza mai dare una continuità nell’assalto ma è un risultato giusto perché secondo me spiega bene quello che non funziona nel Napoli da un po’ di tempo, quello che non è riuscito al Napoli: né conservare quello che aveva né creare qualcosa di nuovo. Né per quello che ha perso, fino a quattro mesi fa aveva una squadra meravigliosa, meravigliosa, non lo ha conservato né ha creato qualcosa di nuovo.

Ancora Bucciantini:

«Una squadra che ha subito 15 tiri in porta dall’Union Berlino, 20 dal Milan, 15 dal Verona, 13 dalla Fiorentina, solo 9 oggi ma l’Empoli 5-6 contropiedi non li ha portati a conclusione. È diventata una squadra che lascia tantissimo campo a qualsiasi avversario.

Io non mi sarei soffermato sul 4-3-3, avrei cercato un allenatore con una cultura del lavoro simile a quella di Spalletti, era questa l’eredità che Spalletti ha lasciato a Napoli».

