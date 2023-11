Bucciantini: «Una sconfitta che spiega quello che a Napoli da un po’ non funziona»

A Sky: «Non hanno conservato il napoli meraviglioso né hanno creato qualcosa di nuovo, oggi è una squadra che subisce tantissimi tiri»

Bucciantini a Sky nel post-partita di Napoli-Empoli.

Le parole di Bucciantini:

««L’Empoli ha preso il campo, non ha solo difeso, si è preso anche dei rischi, ha sempre pensato ad attaccare. Il Napoli per me meritava anche un gol, poteva anche segnare in diverse occasioni senza mai dare una continuità nell’assalto ma è un risultato giusto perché secondo me spiega bene quello che non funziona nel Napoli da un po’ di tempo, quello che non è riuscito al Napoli: né conservare quello che aveva né creare qualcosa di nuovo. Né per quello che ha perso, fino a quattro mesi fa aveva una squadra meravigliosa, meravigliosa, non lo ha conservato né ha creato qualcosa di nuovo.

Ancora Bucciantini:

«Una squadra che ha subito 15 tiri in porta dall’Union Berlino, 20 dal Milan, 15 dal Verona, 13 dalla Fiorentina, solo 9 oggi ma l’Empoli 5-6 contropiedi non li ha portati a conclusione. È diventata una squadra che lascia tantissimo campo a qualsiasi avversario.

Io non mi sarei soffermato sul 4-3-3, avrei cercato un allenatore con una cultura del lavoro simile a quella di Spalletti, era questa l’eredità che Spalletti ha lasciato a Napoli».

Pedullà: «De Laurentiis esoneri Garcia, a meno che non voglia continuare a far male al Napoli».

Su Twitter Pedullà attacca Garcia, invita De Laurentiis a esonerare il francese.

#Garcia ha sfidato ADL con una formazione senso senso, figlia della sua arroganza calcistica. Ora ADL dovrà fare quello che avrebbe dovuto fare oltre un mese fa, esonerandolo. E che non avrebbe dovuto fare a metà giugno, ingaggiandolo e sfasciando un giocattolo perfetto. A meno che ADL non decida di continuare a fare del male al #Napoli

