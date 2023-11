Ucraina-Italia, per Sky Spalletti preferisce Zaniolo a Politano. Avanti anche Raspadori e Chiesa

Si va verso la conferma di Raspadori al posto di Scamacca e fiducia a Zaniolo. In mezzo al campo c’è Frattesi e Mancini al posto di Gatti

Questa sera l’Italia ha una grande opportunità di qualificarsi a Euro2024. A Leverkusen si gioca Ucraina-Italia, Spalletti ha deciso di puntare sul trio Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Queste sono le indiscrezioni diffuse da Sky. Se confermate, ciò significa che Politano e Scamacca andranno in panchina, Berardi non convocato per scelta tecnica.

Contro l’Ucraina si aspettano dei cambi anche a centrocampo e in difesa con Frattesi titolare al fianco di Jorginho e Barella. Ecco al formazione secondo Sky.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Di Marco; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Chiesa.

“Raspadori vince il ballottaggio con Scamacca: sarà lui il centravanti nel tridente completato da Chiesa a sinistra e Zaniolo a destra, in vantaggio su Politano; Berardi fuori dai convocati insieme a Carnesecchi, Lazzari, Cambiaso e Colpani. Frattesi prende il posto di Bonaventura a centrocampo. Dietro Di Lorenzo torna dalla squalifica: Darmian gli lascia spazio sulla destra. Mancini in vantaggio su Gatti“.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ipotizzava una formazione diversa per Ucraina-Italia:

L’Italia questa sera affronterà a Leverkusen l’Ucraina per uno scontro diretto valido per la qualificazione a Euro 2024. Agli Azzurri basterebbe anche un pareggio per qualificarsi. Rientra Giovanni Di Lorenzo dalla squalifica; Domenico Berardi non è tra i convocati, quindi spazio a Matteo Politano.

La Gazzetta dello Sport e il sito di Gianluca di Marzio scrivono che davanti a Donnarumma la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; centrocampo con Jorginho, Frattesi e Barella, mentre in attacco spazio al tridente Politano, Scamacca, Chiesa.

L’esterno del Napoli si accomoda quindi in panchina, Spalletti ha scelto Zaniolo. L’attaccante dell’Aston Villa è indagato per scommesse illegali dalla procura di Torino. Le parole di Spalletti sul tema:

«Zaniolo ha sempre detto di aver giocato su cose su cui si può scommettere e continuava a dire che era pulito su quelle che erano le accuse. Prima di chiamarlo ho parlato con la Federazione e non c’era niente che vietasse di convocarlo».

ilnapolista © riproduzione riservata