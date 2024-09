Lo riporta Nicolò Schira su Twitter. Il Cholo si è presentato nel ritiro del Napoli per salutare e incoraggiare il figlio Giovanni

Real Madrid-Napoli, il Cholo Simeone nel ritiro azzurro per incoraggiare il figlio

Questa sera Real Madrid-Napoli. Il giornalista Nicolò Schira riporta della visita di Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e papà di Giovanni, nel ritiro azzurro.

Papà Simeone ha voluto salutare il figlio e incoraggiarlo visto il probabile esordio in Champions di questa sera con il Napoli.

Visita a pranzo nel ritiro madrileno del #Napoli da parte dell’allenatore dell’#AtleticoMadrid Diego Pablo #Simeone, presente nelle vesti di papà per salutare e incoraggiare il figlio Giovanni (potrebbe partire titolare) in vista della sfida di stasera contro il Real Madrid pic.twitter.com/cQsq36TxfD — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 29, 2023

Le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli secondo Sky

Massimo Ugolini è intervenuto in un collegamento a Sky e ha parlato della scelta di Mazzarri di schierare Simeone come titolare stasera: «Simeone titolare perché evidentemente Mazzarri lo ritiene più efficace, considerando che Osimhen non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Parte Simeone. Torna tra i pali Meret, per il resto vedremo gli stessi giocatori che hanno cominciato contro l’Atalanta».

Su come i ragazzi hanno preso la scelta del mister: «Si tratta della prima partita di Champions da titolare per Simeone quest’anno, Mazzarri ha fatto un buon lavoro nel presentare ai giocatori questa scelta. Ha fatto capire ad Osimhen che è importante averlo contro l’Inter. Lui ha capito la scelta e l’ha accettata senza problemi».

Secondo Sky, tra i pali ritroveremo Meret, mentre in difesa Juan Jesus dovrebbe fare da terzino sinistro per sostituire l’infortunato Olivera. Al centro dell’attacco ci sarà Simeone: è prevista una staffetta con Osimehn. A centrocampo confermati Anguissa-Lobotka e Zielinski.

Ecco le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli:

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

REAL MADRID (4-3-1-2) probabile formazione: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti

