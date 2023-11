Raspadori è un centravanti, oltre 30 milioni spesi bene (Gazzetta)

Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio sull’efficacia da centravanti puro di Jack, adesso deve ricredersi. È un valore aggiunto

Raspadori è un centravanti, oltre trenta milioni spesi bene. Lo scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita.

Il progetto era già chiaro un anno fa, quando il Napoli decise di spendere oltre 30 milioni per prendere dal Sassuolo Giacomo Raspadori, l’acquisto più costoso di un italiano per il presidente Aurelio De Laurentiis.

Se l’infortunio muscolare subito in nazionale da Osimhen aveva messo un po’ in apprensione l’ambiente napoletano, l’esplosione di Raspadori dà anche certezze in prospettiva, visto che parliamo di un classe 2000.

Insomma se qualcuno aveva ancora qualche dubbio sull’efficacia da centravanti puro di Jack adesso deve ricredersi. Logico che non potrà avere mai la fisicità di Osimhen, ma la sua intelligenza nei movimenti, il suo essere sempre al centro del gioco, dialogando con i compagni, ne fa un valore aggiunto per il Napoli che non sta soffrendo l’assenza del suo cannoniere, che pure era partito benissimo segnando sei gol in campionato.

LE PAGELLE NAPOLISTE DI JACK

RASPADORI. Alcuni dialoghi con Na-Politano sono di somma bellezza, come quello del primo gol. Più passa il tempo e più Giacomino s’ambienta. Straordinaria anche l’azione con cui poteva raddoppiare al 41’, dopo un duetto tra il Che Kvara e il solito Na-Politano – 7

Raspadori si ambienta e Garcia, con le sue parole (il problema Osimhen e il 4-3-3) ci fa cadere le braccia ancora più giù – 8

