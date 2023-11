Napoli-Union Berlino: nuovi scontri tra le tifoserie vicino allo stadio. La polizia interviene

Secondo quanto riporta il Messaggero buona parte dei 250 ultras tedeschi protagonisti degli scontri con le forze di polizia della scorsa notte a Napoli hanno lasciato la città.

Dopo quanto successo ieri sera, quando circa 250 ultras dell’Union Berlino hanno lasciato i propri hotel in zona piazza Garibaldi vestiti con tute bianche e cappucci per dare vita a una corteo di distruzione delle strade della città che è stato fermato solo grazie all’intervento delle forze di polizia scese in campo, anche oggi sembrano esserci stati nuovi scontri.

Secondo quanto riportano il Messaggero e l’Ansa ci sarebbero stati questo pomeriggio nuovi scontri tra tifosi del Napoli e dell’Union Berlino nel quartiere di Fuorigrotta, a poca distanza dallo stadio Maradona, dove dalle 18.45 si gioca la partita di Champions League Napoli-Union Berlino. Le due tifoserie si sono scontrate e sono intervenute le forze di polizia.

Gli scontri nella zona di Fuorigrotta si sono svolti in via Barbagallo, nel percorso verso lo stadio Maradona. Ora la situazione è tornata alla normalità, dopo l’intervento della polizia.

Intanto in giornata buona parte dei 250 ultras tedeschi protagonisti degli scontri con le forze di polizia della scorsa notte a Napoli hanno lasciato la città. A quanto pare infatti molti tifosi tedeschi erano senza biglietto e quindi non avrebbero potuto assistere alla partita di Champions League tra il Napoli e l’Union Berlino

Per la giornata di oggi le misure di sicurezza erano state potenziate, sia in vista dell’arrivo di nuovi tifosi per la partita, sia per consentire il regolare afflusso di tifosi allo stadio. Per tenere a bada i gruppi ultras, protagonisti degli scontri di ieri sera. la polizia ha deciso di blindare gli hotel dei tifosi tedeschi per garantire la sicurezza.

Gli scontri di questa notte prima di Napoli-Union Berlino

Questa notte invece i tedeschi – incappucciati con felpe bianche – hanno sfilato per le strade del centro. A piazza Dante gli scontri. È stato un vero e proprio attacco alle forze dell’ordine: è andata in scena una guerriglia urbana, negozi devastati tra via Toledo e piazza Dante. È stata una vera e propria aggressione alle forze dell’ordine – riferisce la Gazzetta dello Sport – che erano presenti nella zona proprio per timore di incidenti e per le possibili incursioni dei gruppi ultras napoletane. Ci sono feriti tra le forze dell’ordine, undici persone sono state arrestate.

