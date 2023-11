Napoli, dopo la sosta cinque gare toste: non sono acque da traghettatori (Condò)

Su Repubblica: le prime cinque avversarie dopo la pausa saranno Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e il decisivo Braga

Napoli, dopo la sosta cinque gare toste: non sono acque da traghettatori. Lo scrive (giustamente) Paolo Condò su Repubblica. È un modo per sottolineare l’importanza della scelta del nome che succederà a Garcia e soprattutto del contratto che firmerà. Il traghettatore è un rischio.

Scrive Condò:

La prima missione del successore di Garcia sarà la restituzione di valore e responsabilità a Osimhen e Kvara attraverso le partite di Champions, l’obiettivo in qualche modo ancora acceso. Attenzione però: le prime cinque avversarie dopo la pausa saranno Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e il decisivo Braga. Non sono acque da traghettatori.

Condò sottolinea anche l’incomprensibile scelta di De Laurentiis di dire pubblicamente che Garcia non era stata la prima scelta. A nostro avviso la quinta scelta.

Si è ormai chiuso nel peggiore dei modi l’equivoco di Rudi Garcia a Napoli: ingaggiato come terza scelta — e non capiremo mai perché De Laurentiis l’abbia raccontato in giro — anziché proseguire nel solco di Spalletti per innovare una volta che la presa sull’ambiente era salda, si è giocato subito l’appoggio dei giocatori “pesanti” fino alla formazione di ieri, che è sembrata una richiesta di esonero.

PER PEDULLÀ TUDOR HA PRESO TEMPO

Sono ore decisamente concitate quelle che sta passando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La sconfitta del Napoli contro l’Empoli è stata, con ogni probabilità, l’ultima dell’era Garcia.

Il tecnico francese è destinato all’esonero, De Laurentiis sta vagliando una rosa di nomi. Fra questi l’ex Mazzarri, la suggestione Cannavaro e anche l’ex Marsiglia Igor Tudor.

Con il croato, secondo Alfredo Pedullà, il Napoli ha già avviato alcuni contatti:

“All’interno di una lista molto ristretta, al netto di sorprese: c’è Tudor, che aveva già parlato con il patron azzurro e che tornerebbe volentieri in Serie A. Può essere una soluzione, c’erano stati contatti con il suo agente Seric, ce ne sono stati altri negli ultimissimi minuti, ma il croato ha preso tempo“.

