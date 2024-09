Milan, ipotesi Abate in caso di esonero di Pioli (Tuttosport)

In questo modo il Milan avrebbe le mani libere per l’estate, quando potrebbe arrivare una piccola rivoluzione tecnica

Ieri una giornata complicata per il Milan, reduce dalla brutta sconfitta di Champions in casa contro il Borussia Dortmund. Il 3-1 subito ha scagliato Pioli di nuovo al centro delle polemiche. Inoltre, l’infermeria rossonera continua a riempirsi. Martedì sera si è fatto male anche Thiaw, ennesimo infortunio muscolare nella squadra di Pioli.

Nonostante tutto la dirigenza rossonera, Cardinale e Furlani, hanno confermato il proprio allenatore. Ieri l’incontro tra Cardinale e Pioli, l’allenatore ha incassato la fiducia ma comunque una riflessione sul momento del Milan è stata aperta. L’imperativo è tornare a vincere, già contro il Frosinone sabato sera.

Pioli allenatore del Milan almeno fino a giugno. Poi si aprirà una lunga riflessione anche sul lavoro dell’allenatore emiliano. Per il futuro la lista dei possibili sostituti è lunga.

Secondo Tuttosport però, se il cammino di Pioli dovesse portare ulteriori brutte sconfitte, tali da mettere a rischio la qualificazione in Champions, sarebbe pronto Abate.

Secondo Tuttosport, infatti, se Pioli verrà esonerato, l’idea più concreta sarebbe quella di una “promozione” di Ignazio Abate, oggi allenatore della Primavera. Il Milan, infatti, non vorrebbe puntare su un traghettatore e vorrebbe tenersi le mani libere per l’estate, quando in ogni caso arriverebbe una piccola rivoluzione tecnica.

La promozione di Abate favorirebbe anche l’ingresso di Ibrahimovic in società. I due sono legati da una grande amicizia.

Sport Mediaset sulla situazione dell’allenatore del Milan

Pioli confermato quindi, ma alcune indiscrezione parlando già di un’attenzione particolare il futuro allenatore. Lo scrive Sport Mediaset:

“La squadra sta rendendo troppo sotto le aspettative, lo sa anche lo stesso tecnico parmense: se un addio a giugno senza la vittoria di un trofeo era assai probabile, adesso la cosa si può dare per assicurata. Sempre però in estate, salvo colpi di scena. La caccia al successore di Stefano Pioli, che nel 2023 ha perso la bellezza di 15 partite, è cominciata“.

ilnapolista © riproduzione riservata