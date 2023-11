Mbappé segna tre gol ma Luis Enrique: «Non sono contento di lui oggi, gli parlerò in privato»

Mbappé segna tre gol ma Luis Enrique: «Non sono contento di lui oggi».

Mbappé segna tre gol a al Reims e porta il Psg in testa alla classifica – superato il Nizza di Farioli – eppure Luis Enrique fa il suo show e dichiara in tv che oggi non è stato contento del lavoro del francese per la squadra. Ecco come L’Equipe riporta questo pezzo teatrale.

Alla domanda su Prime Video video per sapere se il suo attaccante Kylian Mbappé, autore di una tripletta a Reims, fosse il miglior giocatore del mondo, l’allenatore del Psg Luis Enrique ha fornito una risposta un po’ sorprendente. «Non sono molto contento di Kylian oggi – ha spiegato il tecnico – sui gol ovviamente non ho lamentele da fare. Ma penso che possa aiutare di più la squadra. Gli parlerò prima da solouno, non lo farò sui media. Non è una cosa pubblica. Pensiamo che sia uno dei migliori giocatori del mondo, non c’è dubbio. Ma vorremmo che facesse ancora più cose».

Quando ha spiegato la sostituzione di Gonçalo Ramos con Vitinha a metà tempo, lo spagnolo aveva già lasciato intendere di non essere contento del primo tempo del campione del mondo: «Gonçalo non meritava di uscire, avrei potuto anche sostituire Kylian».

Che invece è rimasto in campo e ha segnato altri due gol oltre a quello del primo tempo.

🔴🔵 Luis Enrique after Mbappé’s hat- trick: “I’m not really happy with Kylian today. I have nothing to say about the goals…”.

“But he can help the team more, in different ways. He’s world class player, we want more”.

“I’m going to talk to him about it first, it’s private”. pic.twitter.com/9n6dg3bM7A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2023