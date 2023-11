L’Equipe sulla partita dell’Italia: «Lo 0-0 non rispecchia l’identità di Spalletti»

Per due volte l’Italia ha mancato le fase finali, si è liquefatta sotto la pressione, incapace di rispecchiare la sua gloriosa storia

Diversi occhi sono puntati sulla partita di stasera dell’Italia. La squadra di Spalletti affronta in campo neutro, a Leverkusen, l’Ucraina. In palio la qualificazione diretta ai prossimi Europei. Agli Azzurri basterebbe un pareggio ma in caso di sconfitta si profila all’orizzonte un nuovo incubo spareggio. Ne ha scritto anche l’Equipe:

“Perdere tre fasi finali nelle ultime quattro competizioni internazionali sarebbe la prima volta nella gloriosa storia del loro calcio (il calcio italiano, ndr); ma è proprio quello che vorrebbero evitare in questo piovoso lunedì di novembre a Leverkusen. Se non toglierà almeno un punto agli ucraini supermotivati, vedrà riaffiorare l’incubo dello spareggio, un incontro traumatico. Per due volte si è ritrovata vicino al traguardo, la prima nel novembre 2017 contro la Svezia (0-1; 0-0) per la qualificazione ai Mondiali in Russia, poi nel marzo 2022 contro la Macedonia del Nord (0-1) in occasione dei Mondiali in Qatar. E, per due volte, si è liquefatto sotto la pressione, incapace di raggiungere l’apice della sua storia“.

Spalletti ha cercato di allentare la pressione nelle varie dichiarazioni prepartita, cosa più che comprensibile.

“L’Italia può permettersi il pareggio, a differenza dell’avversaria. Non è necessariamente un regalo, perché lo 0-0 all’89esimo è sempre rischioso, e non è nemmeno l’identità di Spalletti, che da quando è in carica ha visto la sua Nazionale segnare 13 gol in cinque partite. La difesa traballa di più, come dimostrano i due gol subiti venerdì sera contro la Macedonia del Nord, ma Spalletti resta fiducioso“.

Le parole di Spalletti, ct dell’Italia, in conferenza stampa

Le sensazioni di Spalletti:

«Questo è uno di quei giorni che ti faranno dire che i miei giorni li ho vissuti, oppure possono diventare rimpianti o rimorsi. Una partita così può dare pressione, certo, ma queste sono soprattutto grandi opportunità e niente può limitare la nostra voglia matta di andare a difendere il titolo europeo. Noi siamo quelli là e abbiamo il dovere di andare a difenderlo. Molti nostri giocatori sanno che fatica è costato quel titolo, quindi ci faremo trovare pronti».

