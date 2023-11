Le grandi soddisfazioni arabe di Benzema: perde pure in Iraq

Nella Champions asiatica, Benzema ha sfigurato nel confronto col centravanti avversario, Mohanad Abdul-Rahim, autore di un gol e di un assist

Continuano le grandi soddisfazioni arabe per i superpagati big stranieri, chiedere a Roberto Mancini. La prima partita di Champions League asiatica di Karim Benzema con la maglia dell’Al-Ittihad “non lascerà un ricordo indelebile”, scrive un po’ sarcasticamente L’Equipe.

In trasferta in Iraq per la quarta giornata della fase a gironi, il club saudita ha perso 0-2 contro l’Al-Qowa Al-Jawiya, e Benzema ha sfigurato nel confronto col centravanti avversario, Mohanad Abdul-Rahim, autore di un gol e di un assist.

Una sconfitta che, però, non impedisce al club saudita dell’Al-Ittihad di Karim Benzema e N’Golo Kanté di mantenere la testa del girone, con due punti di vantaggio sul vincitore di giornata, forte di tre successi (di cui uno sul tappeto verde) durante i primi tre giorni.

Assente dai precedenti confronti in Champions League, Karim Benzema ha fatto il suo debutto nella competizione. Ha giocato tutta la partita ma è rimasto in silenzio, come tre giorni prima nel Campionato dell’Arabia Saudita, contro l’Al-Shabab (0-1).

Due partite di fila senza gol per l’Al-Ittihad (6° nella Pro League saudita) e il suo cannoniere: un risveglio atteso con urgenza dai suoi tifosi, questo venerdì in casa, con l’accoglienza dell’Abha, club della seconda parte tavolo dell’élite saudita.

