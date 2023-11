Lazio-Roma è “il derby dei mediocri” (Libero)

Lazio-Roma si sta trasformando in un derby verbale tra Sarri e Mourinho che fanno questo da tre anni, cioè da quando sono arrivati nella capitale

È la giornata di Lazio-Roma e Libero presenta la sfida di oggi chiamandola “la stracittadina dei mediocri” considerando le parole di Sarri e Mourinho prima del derby. I due tecnici non sono nuovi a questi scherni verbali, anzi si potrebbe dire che sono un classico del derby oramai, che però rischiano di deviare lo sguardo dalla focus principale e cioè la partita in campo

“Chi vince non si redime, chi perde rischia di scivolare nell’oblio, mentre un pareggio sarebbe l’elogio alla mediocrità e la conferma che, in questo momento, prevale la paura di fallire la stagione rispetto al coraggio necessario per esserne protagonisti.

Non a caso, i due mister hanno acceso la stracittadina come mai fatto prima. Sarri si è messo a fare il Mourinho mentre Mou era già tornato in sé in preparazione alla sfida contro l’Inter. Per evitare un eccesso di critica verso di sé e, di riflesso, verso le squadre, gli allenatori si sono messi a bisticciare tra loro”

Del resto, prosegue Libero i due tecnici fanno questo da quando sono arrivati a Roma tre anni fa. Invece di pensare alle proprie squadre preferiscono darsi battaglia e suon di parole. Eppure, prosegue il quotidiano i due si assomigliano tanto, sopratutto per il fatto che al terzo anno le loro squadre ancora non sembrano aver assimilato i loro concetti.

“I due bisticciano da anni perché si sentono diversi, eppure hanno qualche punto in comune: sono arrivati insieme a Roma e, seppur con filosofie opposte, hanno il compito di portare le rispettive squadre ad un livello superiore. Ci sono riusciti? Solo in parte: il portoghese ha dato continuità in Europa e l’italiano ha dato crescita in campionato, ma stanno mancando la prova del nove, che poi sarebbe questo terzo anno di gestione in cui le squadre dovrebbero aver assimilato i concetti da loro espressi e, dovendo apprendere meno, alzare il rendimento in campo. Invece l’avvio da 17 punti per la Roma e 16 per la Lazio è il peggiore dell’ultimo triennio. I giallorossi hanno 5 punti in meno rispetto all’anno scorso, i biancocelesti ben 8, e entrambe hanno peggiorato di 2 punti la stagione d’esordio dei mister. I quali finora hanno consumato una buona dose di credito a loro disposizione, ma il derby potrebbe cambiare le cose”

