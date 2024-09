Onana e le papere, The Athletic: “è eccezionale e straziante, proprio come lo United”

Il portiere alterna buone partite e papere clamorose, proprio come le prestazioni dello United. A rischio la qualificazione agli ottavi

Ieri sera al Manchester United servivano i tre punti contro il Galatasaray per continuare la propria corsa verso gli ottavi della Champions. Tuttavia un pesante 3-3 ha inchiodato i Reds Devils che alla prossima dovranno vincere per sperare di passare il turno. Protagonista in negativo Andre Onana. Il povero portiere ex Inter ha praticamente giocato per gli avversari. Sui tre gol dei turchi, due sono sua responsabilità.

Onana in questo momento sta passando un periodo nerissimo. Tanto che a fine partita, solo e sconsolato al centro della propria area, ha scagliato per terra i propri guanti. Molti sperano che a questo gesto segua anche una drastica decisione, ma Onana conosciuto in Italia merita di stare tra i pali del Manchester e merita di dimostrare le sue qualità.

Tuttavia è un dato di fatto che il Manchester rischia in Champions e in campionato, principalmente per i suoi errori. Sembra che Maguire gli abbia passato la maledizione.

Onana abbandonato a se stesso.

Che ambientino a Manchester. pic.twitter.com/zagvl1zbPs — Alessandro (@90ordnasselA) November 30, 2023

Anche The Athletic ha parlato delle papere di Onana:

“Il primo dei due gol su punizione di Hakim Ziyech ha visto Onana spiazzato. Si è tuffato inizialmente nella direzione sbagliata. Per quanto riguarda il secondo, è difficilecapire esattamente cosa stesse tentando di fare il 27enne. Comunque lo analizzi, l’immagine è quella di lui che sembra colpire la palla nella sua porta. Sul terzo gol del Galatasaray, il pareggio segnato da Kerem Akturkoglu, il posizionamento di Onana era sbagliato, ha lasciato troppo spazio tra sé e il primo palo, dove era diretto il tiro“.

Per Bruno Farnandes, lo United concede gol davvero brutti. «Ognuno deve farsi avanti e assumersi la responsabilità dei propri errori».

Il parere di The Athletic:

“Nessuno come Onana al Manchester United ha inciso sul percorso della propria squadra in Champions League. Onana è un cocktail curioso, eccezionale e straziante, proprio come la stagione dello United fino ad oggi“

