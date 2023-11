Il Napoli passeggia a Salerno, anticipa le luci d’artista

Abbiamo vinto con fraseggi di spallettiana memoria. Su Raspadori sta avendo ragione Garcia, sulla quarta vittoria esterna pure

🤗La Salernitana abbaia, il Napoli sbadiglia. Sembra un allenamento pre-partita con guardalinee improvvisato. I campioni di Italia passeggiano e anticipano le luci d’artista.

😍Quando il ritmo si alza, chi sa stare a tempo eccelle. Fraseggi di Spallettiana memoria. Il pianista dei prati ne approfitta e ne suona un’altra. 0-1

🧐Dopo il vantaggio, decidiamo di sederci e giocare alla roulette norvegese. Costruzioni dal basso con il brivido; Anguissa pare passeggiare in un centro commerciale con famiglia in un piovoso sabato d’autunno. La mediocrità dei loro avanti ci evita l’indigesta frittata.

🤨Nel secondo tempo si accende Piotr, la luce del centrocampo azzurro. Ochoa è il solo ad opporsi ad una goleada solo annunciata. Il palo ferma Politano, Meret fa amicizia con qualche steward e prende freddo. Sprechiamo troppo.

🥰Ad un certo punto non si è capito perché ci siamo appiattiti al loro ritmo come successo a Berlino. L’unico a ribellarsi è Kvara, il disco volante che ti libera dalla noia e ti porta a guardare altri cieli. Il suo esterno per Piotr partecipa all’ennesimo raddoppio sprecato.

🙄Il cucciolo macedone lo fa bellissimo. Chiude un match che incredibilmente teneva ancora viva la speranza di una squadra che non credeva ai suoi occhi quando guardava il tabellone dello stadio e si ritrovava ancora in vita. Dribbling e destro a giro. Ochoa stavolta non diventa supereroe. 0-2

👊Tre punti scontati e meritati. Troppo il divario tra le due squadre. Forse siamo abituati ad una continuità di ritmo e di intensità per questo si fa fatica ad accettare il Rudy Pensiero. Su Jack sta avendo ragione lui, sulla quarta vittoria esterna pure. Su altro bisogna aspettare il pronunciarsi del tempo.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

