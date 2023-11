Fiorentina-Juventus, anche il sindaco di Firenze chiede il rinvio: «Mi auguro prevalga il buon senso»

«Da ieri sono al telefono con il presidente della Lega chiedendogli di rinviare la partita. Ne ho ho parlato anche con il ministro Piantedosi»

Anche Dario Nardella si unisce al coro di quanti chiedono il rinvio di Fiorentina-Juventus. Dopo il governatore della Toscana, Eugenio Giani. Per prima la Curva Fiesole aveva inviato una richiesta “ufficiale” tramite i suoi canali affinché la Lega rinviasse la partita. Le parole del sindaco Nardella diffuse attraverso le sue pagine social:

«Da ieri sono al telefono con il Presidente della Lega Seria A ponendogli in modo netto il problema dell’opportunità di rinviare la partita Fiorentina Juve di stasera poiché spetta alla Lega tale decisione. Ne ho ho parlato anche con il Ministro Piantedosi. Mi auguro prevalga il buon senso di tutti. Intanto continuiamo a lavorare senza sosta con la protezione civile, i sindaci e i volontari per aiutare le popolazioni alluvionate».

Prima di questa dichiarazione il Nardella aveva risposto così al governatore Giani:

«Vorrei essere molto chiaro, la decisione sull’opportunità di giocare o meno la partita di stasera spetta solo e soltanto alla Lega Calcio di Serie A. Il Comune non ha alcuna competenza. Ringrazio la curva Fiesole per la sensibilità che sta dimostrando soprattutto nell’aiuto ai tanti volontari. Io ora sono qui a Cerreto Guidi a darmi da fare, per questo trovo davvero fuori luogo le polemiche politiche sulla partita di stasera quando siamo tutti in emergenza a rimboccarci le maniche per aiutare le famiglie e le aziende in difficoltà per levare il fango dalle strade delle nostre città».

«È opportuno rinviare la partita Fiorentina-Juventus di stasera a Firenze per la situazione che si è determinata nella Toscana centrale. Io sono ispirato all’unità e alla ricerca di energie, ognuno deve muoversi con propria volontà per fare quello che ritiene opportuno quindi io rispetto tutti perché voglio il rispetto di tutti per quello che facciamo e proprio per quello che facciamo ringrazio i giovani della Curva Fiesole che stasera invece che alla partita saranno a Campi Bisenzio. Li andrò a trovare nei miei giri, li apprezzo per la scelta che hanno fatto di andare a spalare piuttosto che andare a vedere la partita dimostrando grande identità verso la città, sensibilità e forza dei valori, come avvenne poco più di 20 anni fa».

