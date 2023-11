De Laurentiis ha portato Mazzarri a fare un check-up dai migliori medici romani (Corbo)

Su Repubblica Napoli. Il check-up ha dato esiti rassicuranti. Nel Napoli ci sarà una vasta rifondazione, lo scouting è sotto esame

De Laurentiis ha portato Mazzarri a fare un check-up dai migliori medici romani. Lo scrive Antonio Corbo nell’edizione napoletana di Repubblica. De Laurentiis-Mazzarri, il presidente non ha voluto ripetere gli stessi errori commessi con Garcia.

Sarà rivisto lo scouting: avrebbe dovuto fornire con un clic tutto su Garcia. Il gioco preferito dopo la Roma, i giocatori valorizzati negli anni, i mercanti di riferimento. Consigliare il più vicino all’identikit di Spalletti. È stato scelto un allenatore per nulla simile. Come una clinica che per sostituire un ortopedico ingaggia un nutrizionista. Solo il 2 settembre, con il campionato in corso, Garcia confessa di ignorare tutto del Napoli campione d’Italia. E che applica solo il calcio migliore. Il suo.

Errori che De Laurentiis non ripeterà più. Ha scelto Mazzarri dopo essersi informato bene. L’ha anche trascinato, nel suo interesse, dai migliori specialisti romani per un check-up che ha dato esiti rassicuranti. Ha quindi limitato alla fine del campionato il contratto. Si legge nei suoi retropensieri: vi sarà una vasta rifondazione, lo scouting è già sotto esame, da sabato tocca alla squadra. Mazzarri sa parlare occhi negli occhi ai giocatori. Con Osimhen gli è bastata mezz’ora per attrarlo nella sua rete. Avanti così.

MAZZARRI E IL SUO 4-3-3 (SKY SPORT)

Sky Sport fa il punto della situazione sul Napoli dopo l’allenamento congiunto con la Juve Stabia. Walter Mazzarri, nuovo allenatore del Napoli dopo l’esonero di Garcia, ha voluto sperimentare il 4-3-3 si spallettiana memoria con le sue idee. A fornire indicazioni sull’allenamento condotto da Mazzarri è Francesco Modugno:

«Oggi prime tracce del Napoli di Mazzarri, allenamento congiunto, così ormai si chiamano le amichevoli, con la Juve Stabia, squadra prima nel girone C di Serie C. Occasione per Mazzarri di cominciare a sperimentare il suo nuovo 4-3-3, un inedito per lui, un sistema di gioco che mai gli è appartenuto e nel quale ci sta mettendo la sua identità. Idee, energie e motivazioni, aspettando i giocatori. Oggi, con quelli che aveva, di fatto mezza squadra, eppure in questa partitina spezzettata in quattro tempi, senza tabellino né risultato, ma con la voglia di sperimentare e far crescere questo Napoli. Alla ricerca di equilibrio, distanza e di giovani che si sono messi in mostra. In panchina, accanto a Mazzarri, Victor Osimhen, l’Atalanta è un obiettivo, ma la situazione va monitorata e gestita. Prima volta di Mazzarri e Osimhen insieme, qualche cenno d’intesa fra i due. Potrebbe essere lui il suo Cavani, Osimhen ha il potenziale. De Laurentiis presente a poca distanza».

