Coppa Davis, Arnaldi sconfitto da Van De Zandschulp: Olanda-Italia 1-0

I tre set si sono conclusi 6-7 6-3 7-6. Ora Sinner contro Griekspoor per portare il risultato in parità e giocarsi tutto nel doppio.

Nel quarto di finale di Coppa Davis l’Italia perde il primo match contro l’Olanda. A rappresentare gli Azzurri c’era Matteo Arnaldi, mentre per gli orange ha giocato Botic Van De Zandschulp; l’olandese ha battuto il 22enne 6-7 6-3 7-6.

Il match è terminato dopo oltre tre ore. Ora in campo Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor per portare gli Azzurri di Volandri sull’1-1 e giocarsi il tutto per tutto nel doppio.

PRECEDENTEMENTE, ARNALDI PORTA L’ITALIA IN COPPA DAVIS:

L’Italia del tennis respira ancora. Proprio quando sembrava tutto finito, nel primo singolare contro il Cile, ecco che Matteo Arnaldi si ridesta dalla ragnatela dell’emozione che comprensibilmente lo ha avvolto (era all’esordio in singolare in Davis), e punto dopo punto torna il fantastico giocatore che pochi giorni fa è arrivato agli ottavi degli Us Open. E finisce col battere il cileno Garin oggi 103 del mondo ma un paio d’anni fa numero 17 e capace la scorsa estate di giocare i quarti di finale a Wimbledon. Tutt’altra pasta rispetto ai carneadi canadesi che ci hanno fatto a fettine due giorni fa. Come spesso accade, è la disperazione che ti spinge alla ricerca della soluzione migliore. Il perso per perso. È stata questa la stella polare che ha guidato il capitano Filippo Volandri che dopo l’umiliante sconfitta col Canada (e l’esclusione di Fognini) ha evidentemente e finalmente capito che in campo deve andare chi sta meglio. E Arnaldi sta decisamente meglio di Musetti, del Musetti visto l’altro giorno.

LE PAROLE DI SINNER SUL TORNEO:

«A Malaga ci sarò. Mi piace giocare in Davis le sensazioni che si provano, fare parte di un gruppo. Abbiamo una squadra forte, con diverse opzioni anche in doppio. Sull’Italia c’è anche tanta pressione, tutti si aspettano che vinciamo, ed è giusto così. Sono sicuro che tutti daremo il massimo per arrivare il più avanti possibile».

