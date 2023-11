Chi ama il Napoli, non può accettare che il Napoli giochi in questo modo (Corsport)

Barbano: l’egemonia tecnico-tattica del Napoli scudettato è già in archivio. Contro squadre più attrezzate questi deficit si pagano.

Chi ama il Napoli, non può accettare che il Napoli giochi in questo modo. Lo scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport.

Scrive che non bisogna esaltarsi per aver battuto la Salernitana ultima in classifica.

La è preoccupazione che i limiti denunciati dagli azzurri non vengano affrontati per tempo. E che anche le prossime gare in casa contro Union Berlino e Empoli, con il prevedibile esito positivo, possano servire solo a nascondere il problema sotto la sabbia di tre vittorie consecutive. Salvo poi doversi bruscamente svegliare nel trittico terribile che, dopo la sosta, attende il Napoli contro Atalanta, Real Madrid e Inter.

L’EGEMONIA DEL NAPOLI DELLO SCUDETTO NON C’È PIÙ

Perché quei problemi ci sono tutti, a volerli vedere. E non sono piccoli. Se dopo il vantaggio, il Napoli rinuncia ad affondare e a tenere il controllo del gioco e si fa schiacciare da un pressing artigianale e raffazzonato come quello della Salernitana, se la costruzione dal basso risulta impossibile il più delle volte perché non c’è nessun compagno che riesca a sottrarsi alla marcatura a uomo degli avversari, se nei disimpegni e perfino in copertura difensiva si notano errori marchiani, se talenti assoluti come Kvaratskhelia regrediscono tatticamente o s’incaponiscono nella soluzione personale di fronte alla difficoltà di giocare di sponda, vuol dire che l’egemonia tecnico-tattica del Napoli scudettato è già in archivio. Contro squadre più attrezzate questi deficit si pagano.

GARCIA IRRITATO IN CONFERENZA PER LE DOMANDE

Il tecnico francese si è irritato in conferenza stampa con il collega Antonio Giordano, che gli ha chiesto se i sette punti di distacco dall’Inter significhino una resa. A costo di farlo proprio arrabbiare, gli chiediamo se ha visto almeno una parte delle prime undici partite dello scorso campionato e se ha messo a confronto i dati dei match analyst di quelle gare con quelli di questa stagione. Siamo certi che il verdetto del gioco sarebbe più amaro di quello dei punti perduti in classifica. Questo per dire che chi ama il Napoli, e siamo certi che tra costoro ci sia anche Garcia, non può accettare che il Napoli giochi in questo modo.

