Atalanta-Napoli à la seconda partita più vista della 13esima giornata (C&F)

Il ritorno di Mazzarri sulla panchina azzurra è stato visto da 967.456 spettatori. Juve-Inter con 2 milioni di spettatori è la partita più vista del campionato

Atalanta-Napoli à la seconda partita più vista della 13esima giornata

Il ritorno di Mazzarri sulla panchina azzurra ha registrato il record di ascoltatori, Atalanta-Napoli è la seconda partita più vista della tredicesima giornata di campionato di Serie A.

Nell’ultima giornata di campionato, Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti tv del campionato italiano, ha conseguito il record di spettatori.

Gli ascolti hanno toccato quota 6,7 milioni, se si considerano anche gli ascolti di Sky. Dazn è stato visto da oltre 5,8 milioni di spettatori complessivi. Come scrive Calcio e Finanza:

“Si tratta di 5.682.983 spettatori per le 10 partite singole di campionato, più 148.550 utenti collegati a Zona Gol, che ha trasmesso in contemporanea le due partite delle 15 di domenica, Empoli-Sassuolo e Frosinone-Genoa“.

Di seguito la lista delle partite con i relativi spettatori. La prima vittoria del Napoli di Mazzarri, in casa dell’Atalanta, si posiziona al secondo posto con con 967.456 spettatori.

Salernitana-Lazio – 367.120 spettatori

Atalanta-Napoli – 967.456 spettatori

Milan-Fiorentina – 896.843 spettatori (visibile in co-esclusiva su Sky)

Cagliari-Monza – 196.012 spettatori (visibile in co-esclusiva su Sky)

Empoli-Sassuolo – 45.967 spettatori

Frosinone-Genoa – 99.356 spettatori

Roma-Udinese – 578.829 spettatori

Juventus-Inter – 2.121.865 spettatori

Verona-Lecce – 193.307 spettatori

Bologna-Torino – 216.228 spettatori (visibile in co-esclusiva su Sky)

Zona Gol – 148.550 spettatori

TOTALE – 5.831.533 spettatori

Il derby d’Italia fra Juventus e Inter è la partita più vista della giornata. Il match tra Allegri e Inzaghi ha fatto registrare una nuova vetta per la stagione 2023/24. Oltre due milioni di spettatori hanno visto la partita dell’Allianz Stadium terminata 1-1. Tutte le altre partite, compresa Napoli-Atalanta, non hanno superato il milione di spettatori.

Con Mazzarri è tornata l’armonia nello spogliatoio del Napoli

Osimhen pubblica le foto del Napoli, con Mazzarri è tornata l’armonia. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Mazzarri a fine gara ha elogiato il gruppo e i giocatori: sembra tornata l’armonia. Anche Victor Osimhen ha ritrovato il buonumore e sui suoi profili social ha ripostato le foto che lo ritraggono con la maglia del Napoli. Proprio le ultime della trasferta a Bergamo. Una sequenza di cinque foto dalla sua entrata in campo al posto di Raspadori ad alcune dove si evince tutta la sua grinta. Commentate con That’s the mentality, ovvero questa è mentalità.

ilnapolista © riproduzione riservata