Arnaldi vince, ora Sinner può portarci la Coppa Davis

Battuto l’australiano Popyrin in tre set. Adesso tra la Davis e l’Italia c’è solo De Minaur. Tocca a Sinner

Arnaldi ha battuto l’australiano Popyrin in tre set e adesso l’Italia è a un passo dalla conquista della Coppa Davis. Sinner dovrà vincere il proprio incontro con De Minaur e gli azzurri porteranno a casa la seconda insalatiera della storia.

Arnaldi ha giocato un ottimo match, come al solito ha mostrato solidità sia nei colpi sia mentale. Del resto anche contro l’Olanda aveva giocato all’altezza delle aspettative. Adesso il destino azzurro è nelle mani di Sinner, quindi è in buone mani. Anche se De Minaur è un avversario da non sottovalutare.

