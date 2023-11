“Abbiamo un sogno nel cuore, Rudi torna a Lione”. Tifosi furiosi sui social

Tifosi inferociti sui social dopo la sconfitta del Napoli contro l’Empoli. Torna di tendenza l’hashtag #Garciaout

Di Napoli-Empoli c’è poco da dire. Il Napoli ha perso all’ultimo minuto, pochi istanti prima Kvara ha avuto il pallone buono per il vantaggio ma ha sbagliato.

Garcia ha dato vita a una sorta di rivoluzione. Cambio modulo, fuori Zielinski e Kvaratskhelia; Simeone in campo con Raspadori, Elmas esterno e Ostigard al posto del neoacquisto Natan l’uomo che avrebbe dovuto rimpiazzare Kim. In camposi è vista solo molta confusione.. Non sappiamo dire se il Napoli abbia mai messo in fila quattro passaggi riusciti di fila. Ha sfiorato il gol in un paio di occasioni, è sempre stato bravo il portiere Berisha. Ma l’Empoli non è stato a guardare. Ovviamente i toscani sono molto più scarso, penultimi in classifica e hanno segnato prima di oggi appena quattro gol, però sono notevolmente più organizzati.

Dopo 53 minuti di nulla, Garcia è tornato sui suoi passi: ha tolto Simeone ed Elmas e ha messo in campo Kvaratskhelia e Zielinski. A dire il vero non è cambiato granché. C’è stato un tiro in porta di Lindstrom, prima di quello di Kvara. Si respirava una strana atmosfera allo stadio, il gol dell’Empoli era nell’aria. Come sono lontane le passeggiate presidenziali estive a petto in fuori tra gli osanna della folla. Folla che comunque anche oggi non lo ha contestato. Né il pubblico né gli ultras. Il nemico oggi è Rudi Garcia probabilmente all’ultima apparizione sulla panchina del Napoli. Nessuno si chiede chi lo ha scelto De Laurentiis. Fummo in pochissimi in città a dire che era una scelta sbagliata, ma non fu certo l’unica.

Nel mirino dei social finisce il tecnico francese Rudi Garcia con l’hashtag #Garciaout che torna di tendenza

Una squadra distrutta, irriconoscibile, che non riesce a ripartire dal basso, a pressare, a fare niente. L’ennesimo disastro di #RudiGarcia, sperando che sia l’ultimo.#NapoliEmpoli #GarciaOut — BlueOuterHeaven (@BlueOuterHeaven) November 12, 2023

#NapoliEmpoli 0a1 Credo che a questo punto possiamo anche salutare il francese. Abbiamo un sogno nel cuore Garcia torna a Lione #Garciaout — FABIO SANTORO (@fabiosantoro82) November 12, 2023

Non pretendo vincere di nuovo lo scudetto, ma almeno la domenica alle 12.30 famme mangià ‘ngrazie e Dio.#NapoliEmpoli #Garciaout — TEO (@devitobaby) November 12, 2023

#RudiGarcia, con la squadra campione d’Italia che giocava un calcio apprezzato nel mondo, è riuscito, nell’arco di tre giorni, in casa, a pareggiare contro una squadra che veniva da 12 sconfitte di fila e a perdere contro la penultima della Serie A.#NapoliEmpoli #GarciaOut — BlueOuterHeaven (@BlueOuterHeaven) November 12, 2023

