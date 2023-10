Szczesny: «Zielinski capitano? Ha qualità calcistiche e personalità per essere un leader in campo»

Il portiere della Juve in conferenza: «Spero che questa fascia lo aiuti anche a sentirsi responsabile per questa squadra e a fare un altro passo avanti»

Il portiere della Juventus e della nazionale polacca, Wojciech Szczesny, ha parlato in conferenza stampa anche di Piotr Zielinski, nuovo capitano della Polonia.

«E’ cresciuto? Con o senza fascia, ha qualità calcistiche e personalità per essere un leader in campo. Non è un ragazzo loquace che urla e picchia… le persone nello spogliatoio. Dà questo esempio in campo. È un ottimo giocatore».

E ancora:

«Può creare gioco offensivo. Spero che questa fascia lo aiuti anche a sentirsi responsabile per questa squadra e a fare un altro passo avanti. Non contavo sulla fascia. Sapevo che era possibile, ma penso che il portiere-capitano sia in qualche modo nella media. Ecco perché non ci contavo assolutamente. Pensavo che potesse essere così e l’allenatore non mi ha assolutamente fatto arrabbiare con questa decisione».

Zielinski è diventato da poco anche cittadino italiano. Il centrocampista del Napoli risiede da più di 10 anni nel nostro paese ed è in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l’ottenimento della cittadinanza tra i quali anche la conoscenza della nostra lingua. La cerimonia di conferimento in prefettura a Napoli alla presenza del Prefetto Claudio Palomba e dell’avvocato Nicola Leone che ha assistito il giocatore azzurro.

Quest’estate ha rifiutato un contratto faraonico con l’Arabia Saudita proprio perché non voleva allontanarsi. Oggi Zielinski. è il nuovo leader del Napoli, però non ha un contratto. Piotr è anche nel consiglio dei saggi istituito da Garcia per tenere i rapporti con lo spogliatoio. Considerando l’importanza ricoperta, il Napoli rischia concretamente di perderlo tra meno di quattro mesi. Una volta conclusa la sessione di calciomercato invernale, infatti, se non sarà ancora intervenuto un rinnovo con gli azzurri, il polacco sarà libero di firmare con un’altra società per la prossima stagione.

I discorsi procedono molto lentamente. Come se nessuno avvertisse l’esigenza di raggiungere presto un’intesa, così da formalizzarla. Di tempo però non ne è rimasto ancora molto, prima di esporlo alle tentazioni della concorrenza.

