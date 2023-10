Napoli troppo timido senza motivo, Natan non è più una scommessa

Di Lorenzo si prende una pausa dopo infinite partite. Lo si ama a prescindere. Ansia ansia ma c’è lui, Piotr Nostro 2-2.

Napoli troppo timido senza motivo

L’ansia del terremoto, l’ansia della partita. Ad un certo punto non si capiva più dove buttare gli occhi se ai lampadari o alla partita. Serviva freddezza nordica, Leo il Vichingo lo sa fare bene. 1-0. È Napolisismo

GioGio nostro si prende una pausa dopo infinite partite. Lo si ama a prescindere. Lo si coccola, gli si perdona pure la doppia fila davanti alla tua auto parcheggiata fuori al supermercato. 1-1

😳 Hey Jude… Balla in mezzo ad uno sciame azzurro. Manco fallo si riesce a fare. Manco quello. Un uno-due che avrebbe steso chiunque ma non il Napoli di questa sera. So Pop più dei Beatles

😔 All’improvviso Kvara si tira una tarantella con tutta Madrid. Al solito Piotr è l’arcobaleno simile allo sguardo di chi ami in un momento di sconforto. Papà è rigore. Ma quale rigore. Fidati è rigore ora controllerà. Niente, non ci credeva. Alla fine avevo ragione… Fermo, sguardo perplesso. Scossa? No, chi ‘o tira? Altra ansia ma c’è lui, Piotr Nostro 2-2.

😍Ce li mangiamo. Natan non è più una scommessa è un terno a lotto sulla ruota del Monopoli, un tiro di dadi azzeccato. Kepa c’è, la ciorta no.

😶Entra Jack e siamo offensivi. Vogliamo i tre punti. Valverde prova a colpire Alex che la prende male, mezzo pugno sulla traversa e schiena beffarda. Peccato ma… 2-3

👊 Buon Napoli, anzi ottimo. Alla pari con il Real ma troppo timido senza averne motivo. Perde per due errori individuali, scopre due centrali affidabili e si coccola il talento dei suoi gioielli.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️

Meret 6 Di Lorenzo 6 Ostigard 6.5n Natan 6.5 Olivera 6( Rui) , Lobo 6, (Simeone) Anguissa 6 (Cajuste) , Zielinski 6,5,( Raspadori 5) Politano 6,5 ( Elmas 6) Kvara 6.5, Osimhen 6

Garcia 6

