Mourinho a Palladino dopo l’1-0: «Parlava e ora piange» (Video)

La Roma vince 1-0 al 90′ con il gol di El Shaarawy. Mourinho esulta, poi si gira verso la panchina del Monza e mima il gesto del pianto

Mourinho è pur sempre lo Special One, l’unico e inimitabile che se vuole può far perdere le staffe pure al Papa. Ha provato a limitarsi per evitare tirate d’orecchie e squalifiche, anche perché non sempre supportato al 100% dalla società. Oggi però è sbottato:

La Roma vince una partita complicata nonostante abbia giocato per 45′ minuti con un uomo in più. Al 42′ del primo tempo, D’Ambrosio viene espulso per doppio giallo. Già in quel momento le prime polemiche della panchina del Monza, il preparatore dei portieri Nuno Santos aveva chiesto immediatamente l’espulsione dell’ex Inter. Anche Mourinho aveva risposto alle accuse della panchina brianzola.

La partita in campo nel frattempo scivola tra le innumerevoli occasioni della Roma non finalizzate e il Monza che tiene botta e quando po’ riparte. Stoica la squadra di Palladino. Poi però al 90′ il colpaccio del Faraone su assisti di Zalewski.

E dire che prima della partita, i due tecnici avevano gettato acqua sul fuoco delle polemiche con una bella e decisa stretta di mano. “Educata ma gelida”, scrive il Corriere dello Sport, “generalmente Mourinho accoglie davanti la panchina ospite l’allenatore della squadra avversaria per il saluto, da perfetto padrone di casa. Stavolta, forse per dimenticanza o forse perché non ha gradito le parole di Palladino nei confronti dei suoi collaboratori di qualche mese fa“.

La ricostruzione del CorSport:

“Mourinho prima esulta, poi fa segno alla panchina del Monza di stare in silenzio, con il dito davanti la bocca. Palladino esplode, lo devono trattenere. Quando si calma è il suo team manager a dirigersi verso la panchina e anche lui deve essere trattenuto. Nuno Santos, il preparatore dei portieri della Roma e uomo di fiducia di Mourinho, risponde per le rime e l’arbitro lo espelle. Così come espelle il team manager del Monza. Il Monza protesta perché non ci sono i palloni e accusa i raccattapalle, Mourinho continua a fare segno alla panchina del Monza di stare in silenzio e dice chiaramente a Palladino: “Piangi piangi”. L’arbitro espelle anche lui“. Ovazione dell’Olimpico per lo Special One.

Mourinho in conferenza stampa prima di Roma-Monza

Palladino definì “scandaloso” il comportamento della panchina della Roma quando giocò contro voi. Vi siete mai chiariti?

«Non voglio abbassare il mio livello. Non sono disposto a questo e abbassarmi a questo livello di comunicazione. Palladino non lo conosco, di solito quando non conosco gli allenatori conosco le squadre che sono una conseguenza del potenziale del tecnico. Se ha fatto così è perché è un bravo allenatore».

